تراند اليوم : موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021

حالة من الترقب تنتاب السودانيين لتحديد موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 مع تواصل عمليات التصحيح والتدقيق للاختبارات داخل اللجان الخاصة بالامتحانات، ووفق معلومات من وزارة التربية السودانية يكون موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 خلال الشهر الجاري مع الانتهاء من عمليات رصد وتدقيق غالبية الدرجات في كافة المحافظات والمناطق السودانية.

موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت ان اعمال تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الثانوية ستبدأ في السادس عشر من اغسطس الجاري بمشاركة ستة آلاف معلما ومعلمة وقال الاستاذ محمود سر الختم الحوري مدير ادارة الامتحانات بالوزارة في تصريح صحفي- ان مراحل اعمال الكنترول كانت قد انطلقت في السابع من اغسطس بمشاركة1400 معلما يعكفون الآن على وضع الارقام السرية على كراسات الاجابة لتجهيزها لمرحلة التصحيح مشيرا الى ان الامتحانات هذا العام صاحبتها مشاكل وتحديات كبيرة الا انها مرت بسلام بجهود المعلمين ووزارة التربية والتعليم بصفة عامة وادارة الامتحانات بصفة خاصة . ودعا الحورى المعلمين المشاركين في الكنترول والتصحيح الى بذل المزيد من الجهود وتحري الدقة والتركيز للمحافظة على حصيلة جهد الطلاب مؤكدا ثقته فيهم ومعربا عن أمله في ان تسمتر جميع مراحل الشهادة بنفس الوتيرة والدقة حتى اعلان النتيجة وذلك بتضافر جهود الجهات الرسمية والمعلمين.

خطوات نتيجة الشهادة السودانية 2021

لمعرفة نتيجة الشهادة السودانية 2021 الخاص بك، تحتاج إلى اتخاذ العديد من الخطوات الإدارية الضرورية والبسيطة لاتباع رابط وزارة التربية والتعليم، وسنشرح لك هذه الخطوات على النحو التالي: