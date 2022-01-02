تراند اليوم : برشلونة مباشر .. برشلونة اليوم مباشر بث مباشر برشلونة HD بث مباشر مباراة برشلونة ومايوركا

برشلونة مباشر بث مباشر برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة برشلونة اليوم مباشر تنطلق مواجهة فريق برشلونة ونظيره فريق ريال مايوركا اليوم في لقاء مثير، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولي 2021-2022، لأن برشلونة يحاول الظفر بالعلامة الكاملة علي حساب نادي مايوركا من أجل تحقيق مركز متقدم، بينما يحاول الخصم إستغلال ظروف الفريق الكتالوني من أجل الخروج بنقطة علي أقل تقدير.

برشلونة في مواجهة من أجل خطف ثلاث نقاط جديدة في مشواره من أجل التقدم بالترتيب العام، فهل ينجح فريق المدير الفني تشافي في تحقيق هذا الإنتصار رغم الغيابات العديدة بسبب إصابات فيروس كورونا، أم يستمر الفريق بتحقيق التعادلات التي لا طائل لها، وفي حال إنتصار الفريق سيكون لديه مركز متقدم في حال خسارة المنافسين بالمراكز المتقدمة، فمن الممكن أن يصل إلي المركز الخامس علي أقل تقدير.

برشلونة في المواجهة الأخيرة ضد نادي إشبيلية تعادل بهدف مقابل هدف، وذلك عن طريق اللاعب المدافع صاحب الروح العالية أراوخو، وبالتالي أنقذ الفريق من خسارة جديدة، ولكن الفريق كان أمامه فرصة ذهبية من أجل الإنتصار ، ولكن لم يستغلها علي الإطلاق بعد طرد اللاعب كوندي بالدقيقة 64.

من جانب آخر، يحاول نادي ريال مايوركا أن يعتني بتحقيق نتيجة إيجابية ثمينة ضد برشلونة وإستغلال الحالة التي يتواجد عليها المنافس، وذلك من أجل الإبتعاد عن مناطق الخطر المتواجد بها وبفارق ليس كبير، فهل ينجح بالخروج بنقطة علي أقل تقدير من برشلونة أم سيكون هناك سقوط كما حدث بالجولة الماضية من خسارته ضد نادي غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف.