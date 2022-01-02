تراند اليوم : بث مباشر مباراة برشلونة .. مباراة برشلونة مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر برشلونة ومايوركا HD برشلونة اليوم مباشر HD

مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر مباراة برشلونة مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن برشلونة اليوم مباشر تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة الليلة ضد ريال مايوركا شهدت عدة تغييرات عن مواجهة إشبيلية الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1\1.

إلياس أخوماش ولوك دي ديونج يقودان خط هجوم البرسا، لتعويض غياب كل من، عثمان ديمبيلي وعبد الصمد الزلزولي.

ويلعب أوسكار مينجويزا في خط الدفاع بدلًا من جوردي ألبا.

تشافي هيرنانديز – برشلونة – الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: رونالد أراخو، أوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا.

في خط الوسط: ريكي بوتش، نيكو جونزاليس، فيران جوتلجا، فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: إلياس أخوماش، لوك دي يونج.

يُذكر أن البرسا يمتلك 28 نقطة، بالمركز السابع، في جدول ترتيب الليجا، فيما يملك ريال مايوركا 20 نقطة، بالمرتبة رقم 15.