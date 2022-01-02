تراند اليوم : ماتش برشلونة مباشر .. بث مباشر برشلونه وريال مايوركا مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر ماتش برشلونه بث مباشر HD

مشاهدة مباراة ريال مايوركا وبرشلونة بث مباشر real mallorca vs barcelona في الدوري الاسباني ، يحل فريق برشلونة ضيفا من امام خصمه فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الذهاب من الدور الاول للموسم الحالي من الدوري الاسباني في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب ايبيروستار مستقبل عليه فريق ريال مايوركا المباراة واليوم والتي سوف تبدا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

برشلونة الان في جدول الترتيب من الدوري الاسباني هو صاحب المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة ، وذلك بعد ان لعب الفريق 18 مباراة وحقق الانتصار في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات ايضا وقد خسر الفريق في 4 مباريات ، واخر مباراة لعبها برشلونة قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق اشبيلية والتي تعادل فيها خارج ملعبه في الجولة الماضيه من الدوري والتي انتهت بهدف لمثله.

بنيما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق ريال مايوركا المباراة على ملعبه وهو صاحب المركز الخامس عشر في جدول الترتيب من الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة ، واخر مباراة خاضها نادي ريال مايوركا قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق غرناطة والتي قد خسر فيها باربع اهداف مقابل هدف خارج ملعبه ، واليوم سوف يلعب مباراة صعبه من امام برشلونة الجريح والتي يامل الفوز فيها.