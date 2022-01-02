تراند اليوم : مباراة برشلونة مباشر .. بث مباشر مباراه برشلونه ومايوركا ضد برشلونة بث مباشر HD مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

مباراة برشلونة مباشر بث مباشر مباراه برشلونه ومايوركا مايوركا ضد برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر Barcelona vs Real Mallorca في الليجا، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد إيبيروستار ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتمني جماهير برشلونة النفس بتقديم العملاق الكتالوني لأداء متخلف في أول مباراة بالعام الجديد، فريق برشلونة تعض لاهتزازات كبيرة خلال العام الماضي وابتعد الفريق إلى حد كبير عن صراع الليجا وبات ينافس على التواجد في مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، برشلونة يتطلع إلى أبرام العديد من الصفقات القوية في الفترة الحالية من أجل تصحيح المسار والتقدم للأمام بجدول الليجا، واقتراب العملاق الكتالوني من حسم صفقة ألفارو موراتا لاعب اليوفي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، برشلونة نفى خلال الساعات القليلة الماضية رغبته في رحيل ديباي عن صفوف الفريق مشيرا إلى ان اللاعب مستمر مع النادي ولن يرحل وخاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق ولن يتم الاستغناء عنه.

تشافي المدير الفني لبرشلونة طلب من اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل تحسين موقف البرسا في جدول البطولة والزحف للأمام والدخول في صراع المنافسة على مقعد مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل بعد ابتعاد الفريق نسبيا عن صراع القمة، برشلونة سيعاني في لقاء اليوم من غياب القائد سيرجيو بوسكيتس بسبب الإيقاف عقب طرده في لقاء إشبيلية الأخير ومن المتوقع أن يدفع المدير الفي بفرينكي دي يونج وجوانزاليس وريكارد بويج في خط وسط الفريق الكتالوني بمواجهة اليوم.

برشلونة يتواجد في المركز السابع برصيد 28 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 4 مباريات وأحرز الفريق 29 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أوسكار مينغويزا غارسيا - إريك غارسيا - رونالد أراخو- جيرارد بيكيه

خط الوسط: نيكو غونزاليس - ريكارد بويج - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: يوسف ديمير -فيران جوتلجا - إلياس أخوماش

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا والقنوات الناقلة لها

تبدأ مشاهدة مباراة برشلونة اليوم السهلة نسبياً أمام ريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة التاسعة مساء بتوقيت غريينتش، الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة برشلونة وريال مايوركا عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD 1.

في الجانب الأخر يسعى ريال مايوركا إلى تقديم عرض قوي في لقاء اليوم والخروج بنتيجة إيجابية أمام برشلونة والخروج من الكبوة التي تعرض لها في الأسبوع الماضي أمام غرناطة والتي لقي فيها الهزيمة برباعية مقابل هدف، فريق ريال مايوركا سيؤمن الدفاعات وسيعتمد على الكرات العالية خلف مدافعي البرسا للوصول لمرمى تير شيتيجن والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء لتحسين موقفه بجدول الليجا.

مايوركا يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر في 6 لقاءات واحرز 17 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

تشكيل ريال مايوركا المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: مانويل رينا

خط الدفاع: فران غاميز - مارتين فالجنت - تشيسكو كامبوس - لومور أغبينينو

خط الوسط: سالفا سيفيا - إدريسو بابا

خط الوسط الهجومي: تاكيفوسا كوبو - داني رودريغز - جوردي مبولا

خط الهجوم: فرناندو نينيو

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الاسباني؟10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا؟بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة برشلونة وريال مايوركا؟الدوري الاسباني.

من هو معلق مباراة برشلونة وريال مايوركا؟حفيظ دراجي.