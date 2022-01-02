تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة ومايوركا بث مباشر مباراة برشلونه وريال مايوركا مباشر HD

بث مباشر برشلونة بث مباشر برشلونة وريال مايوركا بث مباشر مباراة برشلونه وريال مايوركا بث مباشر برشلونة ومايوركا بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونه ضد ريال مايوركا real mallorca vs barcelona في الدوري الاسباني اليوم الموافق 2 يناير ، من اجل الاستمرار في مشوراه في تطوير تحسين الاداء في الدوري يستعد تشافي هيرنانديز لخوض لقاء قوي الليله خارج ارضه مع برشلونه بهدف العوده الي مكانته في الدوري وذلك عندما يحل بالفريق الكتالوني ضيفا ثقيلا الليله علي فريق ريال مايوركا وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه عشر من منافسات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري الاسباني ، وسوف تقام مباراه برشلونه و ريال مايوركا الليله علي ارضيه ملعب إيبيروستار معقل مايوركا والذي سوف يستقبل عليه برشلونه في مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم الليله وذلك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة برشلونة وريال مايوركا

برشلونه هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الاسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، برشلونه قبل مواجهه اليوم كان قد نجح في الخروج بنقطه من قمه الجوله الماضيه من الدوري وذلك من ملعب اشبيليه في اخر مباراه لعبها الفريق في الدوري وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدف مقابل هدف ، برشلونه حاليا يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري في هذا الموسم برصيد 28 نقطه وذلك بعد ان خاض 18 مباراه الي الان ومن خلالهم حقق برشلونه الانتصار في 7 مباريات وتعادل ايضا في 7 مباريات وخسر برشلونه اربع مباريات قبل مواجهه اليوم.

مباراة ريال مايوركا وبرشلونة يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق ريال مايوركا فهو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات النصف الاول من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، ريال مايوركا حاليا هو صاحب المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري في هذا الموسم وذلك برصيد 20 نقطه جمعهم ريال مايوركا بعد ان خاض هو الاخر 18 مباراه الي الان ومن خلالهم كان الفريق قد حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر الفريق 6 مباريات قبل ان يستقبل الليله برشلونه ، ريال مايوركا في مباراته الاخيره كان قد تلقي الخساره خارج ارضه وذلك علي يد فريق غرناطه الاحد الماضي وقد خسر ريال مايوركا هذه المباراه باربع اهداف مقابل هدف.