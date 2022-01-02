تراند اليوم : برشلونة ومايوركا مباشر .. بث مباشر برشلونة HD مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر مباراة برشلونة ومايوركا بث مباشر

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر

برشلونة بث مباشر، يبدأ توقيت مشاهدة اللقاء المرتقب في الجولة التاسعة عشر من الليغا في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت الرياض،ـ ويسعى الكتلان بقيادة تشافي هيرنانديز، للفوز على المستضيف مايوركا والوصول إلى النقطة ال 31 والاقتراب من المربع الذهبي في جدول ترتيب البطولة.

بث مباشر برشلونة ومايوركا، ويحتل أصحاب الأرض المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، حيث لم يحقق سوى 4 انتصارات فقط منذ بداية الليغا، ويأمل اليوم لتحسين وضعيته في الترتيب، والهروب من منطقة الخطر، عبر بوابة برشلونة الذي بدأ يخرج من مرحلة المعاناة بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

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وشهدت نتيجة أخر 7 لقاءات جمعت بين برشلونة ومايوركا، انتصارات عريضة للفريق الكتالوني، قوامها 4-0 و 5-0، وهو ما يؤكد تفوق أصحاب الأرض على المستضيف في مواجهة تأتي في ظروف مختلفة عن الأعوام الماضية، وهو ما يصعب التكهن بما ستؤول إليه نتيجة المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

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برشلونة ومايوركا مباشر، يتوقع أن يبدأ برشلونة مباراته اليوم ضد ريال مايوركا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: أراوخو – بيكيه – إريك جارسيا – كليمنت لينجليت.

الوسط: ريكي بويج – نيكو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: لوك دي يونج – فيران جوتجلا – إلياس أخوماش.

وتأتي مباراة برشلونة ومايوركا قبيل ساعات قليلة من تعثر الغريم التقليدي ريال مدريد المفاجئ أمام الجار خيتافي بالخسارة بهدف دون رد.