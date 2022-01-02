تراند اليوم : ليفربول وتشيلسي مباشر .. بث مباشر الليفر ماتش ليفربول وتشيلسي مباشر بث مباشر الليفر وتشيلسي البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي

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وأكد يورجن كلوب على وجود ثلاث حالات إصابة أخرى بفيروس كوفيد 19 في تشكيلة ليفربول قبل الرحلة إلى تشيلسي بالإضافة إلى عدم تعافي تياجو ألكانتارا وتاكومي مينامينو من الإصابات العضلية.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو» يستعد كلوب لمزيد من الغيابات المهمة لفريق ليفربول يوم الأحد لكنه ليس لديه خطط حالية لطلب تأجيل الرحلة إلى تشيلسي.

وبحسب الموقع، اعترف مدرب ليفربول أن تأثير الانتشار المستمر لفيروس كورونا يؤثر على فريقه بعد تأكيد ثلاث حالات إيجابية جديدة في فريقه يوم الجمعة.

وأصيب فيرجيل فان دايك وكيرتس جونز وفابينيو وتياجو ألكانتارا بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، وكشف كلوب أيضًا في وقت سابق من الأسبوع عن إصابة لاعب أصغر وأعضاء في الجهاز الفني بالفيروس، كما تم التأكيد اليوم على غياب يورجن كلوب نفسه عن اللقاء بعد إصابته بالكوفيد.

كما تعد مباراة ليفربول وتشيلسي الأخيرة للدولي المصري محمد صلاح قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل بالكاميرون.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 2-1-2022

يخوض فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح اللقاء ضد نظيره تشيلسي عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة- 7.30 بتوقيت مكة المكرمة، السعودية- 8.30 بتوقيت الإمارات، دبي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.