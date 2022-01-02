تراند اليوم : ليفربول و تشيلسي مباشر ... تشيلسي وليفربول بث مباشر مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر

مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بث مباشر لمباراة تشيلسي وليفربول اليوم بث مباشر ليفر بول مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر ليفربول و تشيلسي مباشر تشيلسي وليفربول بث مباشر فريق تشيلسي يحتل مركز الوصافة برصيد 42 نقطة من 20 مباراة ويسعى للفوز بهذه المباراة على واحداً من أقوى فرق الدوري، وحتى يستطيع المنافسة على اللقب، بينما يأتي ليفربول خلف تشيلسي مباشرة في المركز الثالث وبرصيد 41 نقطة مع الفارق أن له مباراة مؤجلة حيث جمع نقاطه الحالية من 19 مباراة ويسعى محمد صلاح ورفاقه في هذه المباراة إلى تجاوز تشيلسي ومنافسة مانشستر سيتي المتصدر حتى الآن، وذلك في المباراة الأخيرة لصلاح قبل انضمامه لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية بالكاميرون.

وحل فريق أرسنال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 20 مباراة وله مباراة مؤجلة، بينما جاء وست هام في المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 20 مباراة وله أيضا مباراة مؤجلة، يليه توتنهام في المركز السادس برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، ثم مانشستر يونايتد سابعاً برصيد 31 من 18 مباراة.