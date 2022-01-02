تراند اليوم : نتائج الدفاع المدني 1443 .. نتائج قبول الدفاع المدني 1443

نتائج قبول الدفاع المدني نتائج الدفاع المدني 1443 نتائج الدفاع المدني نتائج قبول الدفاع المدني 1443 نتائج القبول الدفاع المدني ، وكان يترقب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية اعلان وظائف الدفاع المدني، للالتحاق بها تبعاً للميول والرغبات الشخصية، وكانت في الفترة الأخيرة أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة عبر موقها الرسمي على الانترنت، وعلى منصة تويتر ايضاً عن أسماء المقبولين في الدفاع المدني، وهو ما نتناوله ضمن السطور الآتية بشكل مفصل، للاطلاع على اسماء المقبولين في الدفاع المدني 1443 السعودية.

نتائج قبول الدفاع المدني 1443

شكلت هذه النتائج أكثر الاستفسارات المطروحة من قبل العديد من مواطني المملكة، للتعرف على من تم قبوله لدى الدفع المدني التابع لوزارة الداخلية، بعد اعلانها عن فرص العمل لديها ضمن الوظائف المتاحة لكلا الجنسين من الرجال والنساء، والتي تم التقديم عليها ابتداءً من 20_1_1443، 28 من اغسطس، الى حتى 25_1_1443، الموافق 2 من ديسمبر، ويجدر بالاشارة الى أنه تم تمديد التقديم على الوظائف الى تاريخ 27_1_ 1443، وتم الاعلان عن اسماء المقبولين في الدفاع المدني.

ومن المتوقع أن تعلن المديرية العامة عن نتائج الدفاع المدني 1443 القبول المبدئي على وظائف برتبة جندي، وجندي اول، وعريف، وكيل رقيب، ورقيب، خلال الأيام القليلة الآتية، حيث أنه بامكان كافة المتقدمين من كلا الجنسين في المملكة، الحصول على أسماء المقبولين بشكل مبدئي عبر الكشوفات الرسمية، فور اعلان المديرية العامة عن النتائج عبر منصة أبشر، والتي سوف نرفق رابطها في الأسفل.

خطوات الاستعلام عن القبول المبدئي

ويتم الاستعلام عن القبول المبدئي بوظائف الدفاع المدني بوزارة الداخلية السعودية، عبر الدخول المباشر الى منصة أبشر للتوظيف، حيث ان الوزارة تعمل باستمرار على تحديث بيانات المتقديمن الخاصة بهم، فور الانتهاء من مرحلة التسجيل، والبدء في الدخول للمرحلة الثانية من مرحلة المقابلات الشخصية، وهنا نتطرق الى الخطوات المتبعة في الاستعلام، وهي كما في هذا النحو:

بداية يتم الدخول الى منصة أبشر توظيف “ من هنا “.

بعدها يتم الدخول لقائمة إشعار القبول.

ثم يتم تحديد الوظيفة المراد الاستعلام عنها.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

ثم يتم تحديد تاريخ الميلاد.

وتحديد الجنس.

بالاضافة الى تحديد الحالة الاجتماعية.

ثم يتم كتابة رقم هوية الأب.

قم بإدخال رقم الوظيفة.

هنا يتم الضغط على عرض.

بعدها سوف تظهر للمستخدم كافة التفاصيل إما بالقبول المبدئي أو الرفض.

التواصل مع المديرية العامة للدفاع المدني

وتلفت لكم الخليج 365، إلى أن هناك الكثير من المواطنين ممن لا يتمكنون من زيارة المقر الرئيس للمديرية، وهو المتواجد في العاصمة الرياض، وبالنسبة الى أيام الدوام فهي تبدء من يوم الأحد الى يوم الخميس، من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 2ونصف ظهراً، ولتوفير الوقت والجهد في اثناء زيارة المقر، ندرج هنا ارقام للتواصل لطرح أي من الاستفسارات المتعلقة بالوظائف والاستعلام وغيرها، وهي: