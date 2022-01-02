تراند اليوم : بث مباشر مباراة الأهلي الآن .. بث مباشر الاهلى والاسماعيلي يلا شوت بث مباشر لمباراة الاهلى اليوم ضد الاسماعيلي HD ماتش الاهلي بث مباشر HD بث مباشر الاهلي الاسماعيلي

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مباراة الأهلي والإسماعيلي

فريق الاهلي سوف يكون الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الاولي من منافسات الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز ، فريق الاهلي قبل ان يبدا مشوراه في الدوري كان قد نجح في التاهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه الاياب علي فريق الحرس الوطني وانتهت المباراه بفوز الاهلي بنتيجه كبيره ست اهداف مقابل هدف وحيد ، فريق الاهلي اليوم سوف يبحث عن تحقيق الانتصار علي الاسماعيلي من اجل دخول الموسم الجديد بقوه.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

فيما فريق الاسماعيلي فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الاسبوع الاول من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الاسماعيلي كان قد نجح بصعوبه في البقاء في الدوري في الموسم الماضي حيث ان الفريق قد احتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري ، فريق الاسماعيلي سوف يلعب مباراته الاولي في الدوري في الموسم الجديد مع مدربه طلعت يوسف وهو يريد تقديم عرض قوي امام الاهلي وتحقيق نتيجه جيده وعدم الخساره من اجل المنافسه علي التواجد في مركز متقديم في جدول ترتيب الدوري.