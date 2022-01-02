تراند اليوم : بث مباشر الرجاء والفتح الرباطي .. الرجاء والرباط بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الرجاء والفتح بث مباشر الرجاء البيضاوي والرباط البيضاوي

بث مباشر الرجاء والفتح الرباطي الرجاء والرباط بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الرجاء والفتح بث مباشر الرجاء البيضاوي والرباط البيضاوي بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء ضد الفتح الرباطي raja club vs fus rabat اليوم الثلاثاء في الدوري المغربي ، يستضيف اليوم فريق الرجاء الرياضي علي ارضيه ملعبه خصمه الفتح الرباطي مساء اليوم الموافق 26 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الجوله السابعه ضمن منافسات الدوري المغربي لهذا الموسم ، وسوف تلعب المباراه الليله علي ارضيه ملعب مركب الرياضي محمد الخامس معقل الرجاء والذي سوف يستقبل عليه الفتح الرباطي في مباراه الذهاب بين الفريقين لهذا الموسم في الدوري ، وسوف تبدا اليوم مباراه الرجاء الرياضي و الفتح الرباطي في تمام الساعه التاسعه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الرجاء الرياضي والفتح الرباطي

فريق الرجاء هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع السابع من الدوري المغربي لهذا الموسم ، فريق الرجاء قبل مواجهه الليله كان قد نجح في الصعود الي دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم وذلك بعد ان حقق الانتصار علي فريق اويلرز الليبيري وذلك في مواجهه الاياب من الدور الثاني المؤهه لدور المجموعات وقد حقق فريق الرجاء الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، فريق الرجاء يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 15 نقطه جمعهم فريق الرجاء بعد ان خاض 6 مباريات الي الان في الموسم الحالي ومن خلالهم كان فريق الرجاء قد حقق الانتصار في خمس مباريات وخسر مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

موعد مباراة الرجاء الرياضي والفتح الرباطي

فيما فريق الفتح الرباطي فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول من الدوري المغربي لهذا الموسم ، فريق الفتح الرباطي قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم وذلك برصيد اربع نقاط جمعهم الفريق بعد ان لعب هو الاخر 6 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري المغربي لهذا الموسم وتعادل الفريق في اربع مباريات وخسر الفريق مبارتان قبل مواجهه اليوم ، واخر مباراه لعبها الفتح الرباطي قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق حسنيه اكادير الاحد الماضي في الجوله السادسه وقد تعادل الفريق في هذه المباراه بدون اهداف.