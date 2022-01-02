تراند اليوم : توقعات مايك فغالي 2022

تتابع الخليج 365، نشر توقعات مايك فغالي 2022 ، والتي حملت بطياتها توقعات جديدة لسوريا ودول الخليج العربي ومستقبل الدولار في لبنان، وحكام المنطقة وتنازلاتهم عن الحكم.

وحول الملف السوري توقع فغالي أن يترك الرئيس السوري بشار الأسد منصبه لراحة باله وضميره، وبسبب تعبه من السياسة.

وتوقع أن يترك الأسد الحكم في سوريا والاختفاء عن الساحة السياسية بكامل إرادته ورغبته الشخصية دون ضغوطات أو انقلابات.

ورأى أن وحدة سوريا لن يمسها اعتداءات أو مؤامرات، حيث لن تتجزأ سوريا إلى دويلات، وأن لا أساس للانقلاب في سوريا لتغيير الحكم أو السلطة فيها.

أما على صعيد اليمن، فتوقع فغالي أن ينشب نزاع بين السعودية والإمارات على ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن تدخل السعودية والإمارات في شؤون اليمن وصراعاته الداخلية سيستمر.

ولفت إلى أن الإمارات ستحاول الاستيلاء على ميناء الحديدة لتحقق مصالح ذاتية.

وتوقع تشعب الحوثيين في اليمن وتوسع رقعة سيطرتهم، ما سيشعل غضب السعودية والإمارات.

ورأى أن الانقسام اليمني سينتهي والخلافات والحروب ستتلاشى بعد تدخلات من الدول الأجنبية لإنهاء الأزمة.

وفي السعودية، توقع حدوث خلافات قوية في العائلة الحاكمة وانقسام بعض الأراضي إلى دويلات صغيرة، وأن تدور صراعات شديدة ونزاعات كبيرة وخلافات بين الدول العربية في الخليج ستترك تأثيرا سلبيا كبيرا على الداخل السعودي.

كما توقع أن يقع خلاف بين الأميرين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان، حيث يدور بينهما خلاف ونزاع كبير يخلخل الأسرة الحاكمة من الداخل ويؤثر على وضع السعودية.

وحذر مايك من مطلع العام 2022 قائلا إنه لا يوجد أحد أكبر من القانون والخلافات في الحزب الواحد وانقسام داخل الأحزاب والتيارات وأسباب تلك الانقسامات سياسية والانتخابات هي السبب.

وأضاف حول حديثه عن الإنتخابات متوقعا أن الانتخابات تتأخر على موعدها ولا تحمل اي تغير وابناء ابناء السياسيين الى الحكم من جديد.

بين الانتخابات وتاجيلها هناك حل وسطي يستاء منه الشعب اللبناني الحر.

وكشف مايك أن هناك شيئاً غريباً يبدأ في شهر شباط من العام 2022 في لبنان، وقال ان القرارات التي سوف تأخذ في شهر شباط قد تؤدي الى اغتيالات على مستوى روحي وسياسي وقضائي وشعبي لكنها قررات محقه.

وفي حديثه عن أزمة ​الدولار​، قال إن الدولار بين الصعود والهبوط وضعفاء النفوس يخسرون، مؤكدا ان لعبة الدولار تصبح علنية بالأسماء ويحاكم فيها المسؤول، واضاف ان الدولار سيسجل ارتفاعاً كبيراً ثم يعود الى الانخفاض حتى 13 ألف، وبعدها يتم تثبيت سعر الدولار الذي يعود بلبنان الى الازدهار.