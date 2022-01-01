الاكثر متابعة اليوم - هيفا ماجيك كما خلقها الله – صور

سافرت هيفا_ماجيك إلى لندن لترفه عن نفسها في ظل الأوضاع الصعبة في لبنان.

خلال تواجدها هناك نشرت صورة لفتاة عارية على التخت وقال البعض إنها هي بما أنها كانت نشرت قبلها صورة بالملابس الداخلية.

انقسمت الآراء ما بين السلبية والإيجابية، والأغلبية علقت على التحول الجنسي بعدما كان شابًا وكيف أصبح شابة تتمتع بكل صفات الأنوثة والجمال.

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هيفا أصبحت جميلة جدًا وتنافس جميلات العالم، ولا يحق لأحدٍ أن يسلط السيوف على رقبتها فقط لأنها ولدت بهورومونات أنثوية أكثر من الذكورية وبحسب ما تقوله بأنها عانت كثيرًا وتألمت ليالٍ حتى وصل بها الأمر إلى تناول أدوية مهدئات بعدما دخلت بكآبة.

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تحاول تغيير الصورة النمطية عنها والمتمثلة بكونها مجرد متحول جنسي أو شبيه ل هيفاء_وهبي، يتابعها الملايين على سناب شات لتكون ضمن قائمة 10 الشخصيات الأكثر متابعة على سناب شات، ويتابعها على الإنستغرام أكثر من مليون ونصف متابع.

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من يغيّر ميوله الجنسية عادة في الدول العربية يعيش اضطرابات كثيرة بسبب مجتمعنا العربي الذي لا يقبل بالجنس الثالث أو بعمليات تحويل الجنس، وأكبر مثال عن ذلك ما حصل مع نور إبن الممثل المصري القدير هشام سليم الذي تحول من امرأة إلى رجل ولا يزال حتى الآن يتعرّض لإنتقادات كثيرة ولكلام معيب جدًا بحقه وبحق والده الذي دعمه ولم يقف بوجهه.