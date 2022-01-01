تراند اليوم : توقعات ليلى عبد اللطيف الاخيرة .. توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 للسعوديه وللاردن ولبنان وليبيا

أعلنت ليلى عبد اللطيف توقعات 2022 للعالم العربي والأبراج عبر قناة الجديد اللبنانية، والتي حملت توقعات مثيرة للعالم العربي ودول العالم.



توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 عن لبنان

زيادة الرواتب في لبنان في عام 2022

الدولار يصل الى 50 ألف

يشهد الشارع اللبناني محاولة احباط عملية اغتيال

موجة حداد عام بسبب وفاة أحد القادة المسيحين

الجيش اللبناني في حالة تأهب من طرابلس الى بيروت

مفاجأة قد تشبه ظهور سيناديو مثل احمد الاسير

ازمة الكهرباء تشهد انفراج وساعات تغذية الكهرباء تزداد بمساعدة فرنسا

لبنان سيكون امام مشاهد مأساوية بسبب فصل الشتاء

استقالة احد الشخصيات السياسية المهمة ويتبعها استقالات

الاف من الجنود الامريكيين يتوجهون الى الساحل اللبناني لحمايته

تعاطف مع وليد جنبلاط

خضة عسكرية خاطفة والحزب يتأهب

حدث بارز يوتر الحدود السورية اللبنانية

مشهد من الخوف والزعر ي لبنان والاختباء تحت الابنية

سوف يتم توقيف بعض السياسين ونراهم امام. القضاء

خضة امنية في احد المخيمات الفلسطينية تشبه احداث نهر البارد

القبض على اشخاص غير لبنانين يحملون جوازات سفر مزورة نحضيرا لعمليات تخريبية

الشيخ سعد الحريري : غيابه عن الواجهه السياسية عبارة عن استراحة محارب وحدث مهم يكون المقدمة لعوض التقارب بين الشيخ بهاء والشيخ سعد وهو عائد بقوة وشعبيته تزداد.

عام 2022 هو عام القلق الشعبي في لبنان والحذر ثم الحذر .

توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 عن سوريا

الجيش السوري ينتشر في الشوارع

الرئيس بشار الاسد سيبقى رمزا لسوريا

هروب جماعي للمسلحين من ادلب

السعودية والامارات يشاركون في اعادة اعمار سوريا

الرئيس الاسد يزور الجزائر في قمة عربية

الرئيس الاسد يقوم بحركة تغيير كبيره في الجيش والحكومة

يلاحق الرئيس الاسد الفاسدين ولن يكون هناك غطاء او حماية عليهم

عودة النازحين الى بلادهم

نهضة اقتصادية في سوريا

توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 عن مصر

السيسي يكشف خلية فساد

عفو عام يطلقه السيسي لاعطادهم فرصه ثانية

الجيش المصري خارج مصر لمؤزارة دولة عربية

عودة العلاقات المصرية السورية وزيارات متبادلة بين الرئيس الاسد والسيسي

مصر الوسيط العربي بين سوريا والدول العربية

فيضانات في الاسكندرية

سنشهد حدث مؤسف في قلب نهر النيل

توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 عن السعودية

مصر راعية لاجتماع عربي في السعودية

محمد بن سلمان في مهمه عاجلة بين العراق وسوريا واليمن

السعودية ستقوم بانشاء مركز طبي لعلاج الاطفال من الامراض المزمنه وبدون مقابل باسم الملك سلمان

صدور قرارات ملكية هامه لزيادة الرواتب في 2022

العطلة الاسبوعية ثلاثة ايام

الحلقة كاملة عبر الفيديو :

سنقوم بتحديث المقال لاضافة كل التوقعات التي ستطلقها سيدة التوقعات في تمام الساعة الثامنة والنصف ..

وبحسب مارصد موقع “ترندينغ ” لتوقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف لعام 2022 : التطورات والاحداث العربية القادمة ستشكل خطر على العلاقات مع دول عربية مما يخلق اجواء من التصعيد .

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور سوريا ويلتقي الرئيس بشار الأسد ، وسوف تشكل هذه الزيارة نقطة تحول كبيرة في العلاقات المصرية السورية والعربية والخليجية .

حدوث قمة عربية يجمع فيها الرئيس السيسي سوريا مع الاخوة العرب للاتفاق على مرحلة عربية تنهي الخلافات السابقة .

عودة العلاقات العربية والخليجية مع سوريا ولبنان .

سيشهد العالم خلال المرحلة القادمة حالة من الغليان والقلق بسبب كارثة كبيرة تضرب بعض دول افريقيا والصين ولا استبعد ان تسبب هالة من الهلع .

مدينة الاسكندرية محط انظار شاشات التلفاز بسبب كارثه طبيعية .

بريطانيا تطلق التحذيرات ودول اوروبيه تتأهب مع الحدث .

مشهد الكوارث الطبيعة التي تسببها مياه البحر سنشاهده يتجدد على شوائ عدت دول حول العالم والموت يخطف الالف بسبب ارتفاع منسوب المياه وتحاصر المدن الساحلية ( تسونامي ) .

اعصار هائل يضرب احدى الدول في الخليج العربي .

رئيس كوريا الشماليه يفاجئ العالم باتخاذ اجراءات داخليه وخارجية .

كارثة طبيعية تضرب ايران وعدة دول عربية واجنبيه تساعد ايران ومنها خليجية .

المحاصيل الزراعية حول العالم في خطر كبير مما يؤدي الى موجة جوع كبيرة .