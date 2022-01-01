تراند اليوم : رسائل تهنئة رأس السنة للحبيب .. رسائل الكريسماس للحبيب أجمل رسائل حب للسنه الجديده 2022 رسائل نهاية العام للحبيب

رسائل الكريسماس للحبيب رسائل تهنئة رأس السنة للحبيب رسائل راس سنه للحبيب رسائل حب للسنه الجديده رسائل معايده للحبيب رسائل حب راس السنه الجديده رسائل نهاية العام للحبيب رسائل عن بداية السنة الجديدة رسائل تهنئه للحبيب بمناسبه راس السنه الحب هو ذاك الشعور المتبادل الذي يكون طرفيه عاشقان ببعضهما البعض، بل إن الحب ليعتبر من أجمل العواطف والقيم التي على المرء والفرد حملها، على هذه الحالة نؤكد ونحن على يقين كامل بأن رسائل حب بمناسبة راس السنة 2022 تبحثون عنها وتتمنون التعرف على ما فيها من تفاصيل، إليكم نُهدي التهاني ونؤكد بدورنا أن ثمة رسالة جديدة قمنا بتصميمها لكم لتكون مواتية لعنصر الأصالة والإبتكار الذي دوماً ما تبحثون عنه وتنقبون، ونحن على ثقة بأن كل جديد يكون مرغوب منكم، وحتى لا نطيل نترككم الآن مع جملة من رسائل حب بمناسبة راس السنة 2022 برفقة صور أخرى بهذا الخصوص.

رسائل بمناسبة راس السنة 2022

الرسائل الخاصة بـ “الكريسمس” واحدة من تلك الرسائل التي يهتم بها العديد من الأفراد، وعلى هذا الأمر وهذه القضية نوافيكم فيما يلي بمجموعة من الرسائل الصالحة لتتناقلوها.

“2022

كل عام وأنا أحبك أكثر،

هذا العام أكثر من العام الماضي،

وأقل بكثير من العام المقبل.

عام سعيد حبيبي”

2022

عزيزي ,,,

كل عام وحبك الأجمل

يا منور شمعة سنيني

كل سنة وأنت الأول

في حياتي وقلبي وعيني”

2022

أنظر الى القمر البعيد وقل له جاء العيد وبلغ العالم الجديد,,,

وأنت في السنة الجديدة ستكون أحلى وأعز شخص جديد”

2022

أتحدى كل العالم وأنا يا حبيبي معك

وأقول للناس وبصوت عال بأني أعشقك وأهواك

وبرأس السنة الجديدة يا عزيزي أقولك

أنا و قلبي وروحي وإحساسي دوما معاك”

2022

يا أغلى البشر والأحباب

سنة جديدة ع الأبواب

ودمعي والله على حد الاهداب

قررت أنسى العتاب

بلا ذنب وبلا أسباب

وأهديك أحلى المسجات

وأتمنى منك أسمع الجواب”

2022

اغلى الناس سميتك .. وبنص قلبي خليتك

وبنظر عيني حطيتك .. وبالعام السعيد والجديد هنيتك”

2022

أنا مش هقول عام سعيد ..

اليوم: نحبك

أقدم لاحلى قمر .. ارقى عطر وزهر

لكن هقول: أنت السعادة لكل عام يا أحلى حبيبي”

2022

وغدا: نعشق فيك

وبعده: أموت فيك

والسنة الجديدة: من غيرك ما نقدر نعيش”

2022

مع كرت يقول ..

عام سعيد يا اغلى البشر

أهديك الورد وألوانه.. وأرسل جواب أنت عنوانه

وأهنيك بقدوم عام 2022 وأيامه”

عبارات بمناسبة راس السنة 2022

العبارات المميزة تفرض نفسها وبقوة في أعتاب العام الميلادي الجديد 2022، بكل حب وعشق نوافيكم بجملة من هذه العبارات التي نهتم بها ونرى أنكم الأكفأ للحصول عليها.

“سنة ورى سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد”

“أنا دلوقتى فوق السطوح لوما أرسلتش ليا رساله بمناسبة راس السنة خلال 5 دقائق هرمي نفسي”

“ماتفكرش ان ده صوت رنة موبايلك .. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير”

“سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات”

“بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا”

“عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر 2022

“لك 3 وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام و أنت بخير”

“تعلن شركة حمودة للالبان عن هروب 150 بقرة يا ريت تكبر عقلك و ترجع”

“لو خيرونى بين حبك ومال قارون هاختار مال قارون sorry الحياه صعبه”

“تعلن وزارة الصحة عن مجنون هارب بس وربنا عشان العشرة الي بينا ما فتنت”

“تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد ..كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب”

“كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعقلي”

“فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني .. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة .. خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك”

“سنة ورى سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد”

“اليوم : أحبك وبكرة : أعشقك وبعده : أموت فيك و السنة الجديدة : من غيرك ما أقدرش أعيشها”