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تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2022 للاردن

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كشف الفلكي اللبناني ميشال حايك عن توقعات ميشال حايك 2022 للاردن خلال عام 2022 خلال استضافته في قناة MTV اللبنانية الجمعة.

وقال حايك: "يلعب الملك دورا بارزا في اكثر من عملية مصالحة في المنطقة ما يجعله ركيزة اساسية في المنطقة".

وأضاف "القضاء الاردني برسم الاستهداف، ويتفاجأ الشعب الأردني بمراسيم وتبديل مواقع حساسة، وسيكشف عن خطة لاعلان الاردن مملكة للسلام".

وتابع، "عمان على موعد مع يوم أحمر قاسٍ، ولاكثر من مرة شرارة تحركات ستندلع في البرلمان الأردني".

وأشار حايك إلى طوارئ تستدعي اغلاق أكثر من جسر وطريق رئيسية لبعض الوقت.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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