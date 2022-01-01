تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2022 .. توقعات ميشال حايك اليوم للعام 2022 آخر توقعات ميشال حايك ٢٠٢٢ للعالم وللابراج

أطلّ ميشال حايك عبر قناة "إم تي في" وأطلق التوقعات لعام 2022، وهذه أبرزها:

على صعيد لبنان:

ثورات في لبنان لا تشبه الثورات السابقة.

طوفان يرتبط بأصول دينية يعبر حدود لبنان، وانفجارات تُقابل بانفجار شعبي.

خطر كبير على وئام وهاب.

أحد الرؤساء ينجو من الاغتيال.

تسونامي فني لبناني يغزو العالم.

وجه سياسي يطلق نار من سلاحه الشخصي.

اسم زياد الرحباني يتردّد عالمياً.

حادثة أمنية أثناء بث مباشر.

عمليات اختطاف جديدة تشهدها الساحة اللبنانية.

حادثة في انتظار سجناء بطريقهم من السجن وإليه.

طائرة على علو منخفض تثير الذعر.

ترشيح اسم السيد نصر الله لجائزة.

رهينة بمرتبة عالية في حزب الله.

خطف جنود اسرائيليين من جديد والحزب على موعد مع تغييرات.

رئيسان في المرحلة المقبلة.

القضاء والقدر سيترافقان مع مسار انتخاب رئيس الجمهورية.

على صعيد السعودية:

الداعشية الارهابية تنال من بعض الجسم الدبلوماسي والمواكب الرسمية وبعض الملاعب الرياضية.

قضية الخاشقجي الى الواجهة من جديد.

القبض على رؤوس ارهابية.

قرارات ملكية بينها قرار من الفئة المذهبية.

تغيير في المناصب يطال كبار الشخصيات.

على صعيد مصر:

غضب السيسي لن يرحم.

مصر دولة اقتصادية في افريقيا.

الرياضة المصرية تتصدّر الواجهة والصحف العالمية.

السياحة المصرية تعود لألقها.

الكنيسة القبطية هدف للارهاب.

أكثر من اهتزاز بالامن الازهري.

وبخصوص الاردن، قال حايك في توقعاته، "يلعب الملك دورا بارزا في اكثر من عملية مصالحة في المنطقة ما يجعله ركيزة اساسية في المنطقة".

وأضاف "القضاء الاردني برسم الاستهداف يتفاجأ الشعب الأردني بمراسيم وتبديل مواقع حساسة والكشف عن خطة لاعلان الاردن مملكة للسلام وعمان على موعد مع يوم أحمر قاسٍ".

وتابع: لاكثر من مرة شرارة تحركات راح تندلع بالبرلمان الأردني طوارئ تستدعي اقفال اكثر من جسر وطريق رئيسية لبعض الوقت.