تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2021 لسوريا

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توقعات ميشال حايك 2021 لسوريا ،هذا العام يضع مجموعة من التوقعات لسوريا وشعبها وقيادتها، وسنضع لكم هنا توقعات الفلكيين لسوريا عام2022ميشال حايك:
- أيدي خفية تلعب لتوقع وتعوم بشار الأسد.
- خلاف ينشب بين بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد.
- طيران إسرائيل يحوم في أجواء سوريا وغلافها ربما ستضرب قوات القيصر.
- ابتعاد بشار الأسد عن حكم سوريا وذلك من خلال تسليم زمام الحكم لشاب فتي في مقتبل العمر، وسيكون قائد عظيم لسوريا.
- آفاق مستقبلية يظهر فيها انقلاب خفي ضد الحكم في سوريا في الفرقة الرابعة من الجيش السوري التي تحت إمرة ماهر الأسد الأخ الشقيق لبشار.
- يظهر بشار الأسد لأول مرة منذ مدة للعلن في موكب عسكري مرتدياً بزته العسكرية، ويلوح للعامة.
- زلزال في العلاقات السورية اللبنانية.
- تنحي بشار الأسد عن الحكم قبل موعد الانتخابات السورية الرئاسية.
- اتفاقات للسلام ومعاهدات تحدد مصير سوريا وشعبها.
- ضربات من الطيران الإسرائيلي ليزلزل كيان روسيا ووجودها في سوريا.
- وفاة وليد المعلم الذي توقع له ميشال حايك مهمة نهائية في العام 2022.
- سيحتفل الدروز في يوم السيدة زينب عند ضريحها في سوريا، وسيكون الاحتفال الأضخم على الاطلاق في تاريخ سوريا.
- خلافات وصراعات داخلية في سوريا، وبالأخص بين طيران سوريا الرسمي، وبين جهاز المخابرات السورية.
- ميشال يتوقع أحداثضاربة في سوريا على غرار أحداث العام 2011.