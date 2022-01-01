تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2022 عن لبنان .. توقعات لبنان 2022 ميشال حايك

توقعات ميشال حايك 2022 عن لبنان ، وتحدث ميشال حايك عن توقعات لبنان 2022 وشبّه الوضع المقبل في البلاد بـ"المخاض العسير" وقال إن الوضع يشبه امرأة مطلقة تحتفل بعيد زواجها، مش بس مطلقة وحبلى كمان.

وبين أن هذه المرأة الحبلى بعدد من الاستحقاقات المصيرية ومش مهم متى بتولد والمهم راح تولد.

ونوه في توقعات ميشال حايك 2022 للبنان أن "بعد فترة يبدأ مخاضها ويكون مخاض عسير وقاسي".

وشبه بأن الوضع سيحتاج لأكثر من حكيم وممرض بغرفة العمليات لولادة المرأة.

وتنبأ بأن تكون الولادة مشربكة وأعجوبة راح تحصل والمرأة سوف تنجب توائم.

وتوقع بوجود عدة مواليد، وتنبأ ميشال حايك بأن المولود الأول عبارة عن مجلس نيابي.

وقال إن المولود الثاني رئيس جديد للجمهورية، بيسلم وما بيسلم وتوقعات بسيناريوهات مختلفة مع ميشال عون وبالأخير سوف يغادر".

ورأى الفلكي اللبناني ميشال حايك أن "الرئيس الجديد رغم محدودية امكانياته سوف ينقل لبنان لمحل ثاني".

وتوقع أيضا أن يكون المولود الثالث للبلديات فيه اعاقات وحتى الحكيم مش عارف يعالجوا".

وقال إن لبنان جديد بقلبه عدة لبنانات، السنة الجاية مش بس سنة حبل، والسنة كلها طلاق بطلاق. وفق تعبيره

وحول الليرة، قال ميشال حايك إن الشعب اللبناني راح يظل يبكي لحين انجاز تسوية بين الليرة والدولار تكون هي بداية الحل.

أما سعر الدولار في لبنان، قال ميشال حايك إنه سوف يشهد صعود ونزول".

كما توقع ميشال حايك أن يشهد الاقتصاد بداية تحول رغم الخضات التي ستواجهه.