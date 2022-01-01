تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2022 عن لبنان

توقعات ميشال حايك 2022 عن لبنان ،هناك الكثير من التوقعات التي قالها الحايك بما يتعلق بلبنان، وهو الأمر الذي جاء بالتحديد في الفترة الأخيرة بعدما كان هناك انفجار كبير عمَّ مُعظم بيروت، وهو انفجار مرفأ بيروت، وأدى الى أضرار بالغة بالعديد من المُنشآت الصناعية في لبنان، وهو الأمر الذي قاد الى أكثر من 100 قتيل، وآلاف الجرحى، حيثُ كان قد توقَّع الحايك أن تكون هناك مصيبة كبيرة تلحق بلبنان واقتصادها، وهذا ما جعل الناس يظنون أنَّ هذه التوقعات الصادرة عن ميشيل الحايك هي قوية ومن المُمكن أن تحدث، وهذا الأمر جعل هناك الكثير من التساؤلات من جانب الناس حوله، ومن أهم التوقعات التي قالها ميشيل الحايك حول لبنان 2022.

أوضح أنَّ لبنان في الفترة القادمة لا يُشبه لبنان في السابق.

العديد من المُشكلات الاقتصادية ستغمر لبنان عما قريب.

سيكون داخل لبنان أكثر من لبنان واحدة.

سنشب هناك الفتنة الطائفية أكثر من قبل.

من المتوقع ان يكون هناك ثورات تغمر العرب ومن ضمنها لبنان.

سيكون هناك العديد من الهجمات الارهابية التي من شأنها أن تضر بلبنان في الفترة القادمة.

ستكون الفترة القادمة عهد جديد للثورة في لبنان، وسيكون مطلب هذه الثورة هو انتزاع كل من اعتقد أنَّهُ ملك.