تراند اليوم : بث مباشر برج خليفة الان .. برج خليفه مباشر احتفالات راس السنة برج خليفة لايف الالعاب النارية بث مباشر برج خليفة مشاهدة برج خليفة الان مباشر

بث مباشر برج خليفة الان برج خليفه مباشر برج خليفة لايف بث مباشر برج خليفة برج خليفة الان مباشر برج خليفه الان برج خليفة مباشر برج خليفة الان ينظر المواطنين الاماراتيين والكثير من رواد الحفلات في دبي يوم راس السنة بفارغ للصبر للمشاركة في احتفالات دبي في ليلة راس السنة 31-12-2021، والتي ينتظرها الكثير من الفعاليات الجميلة والميزة كما هو الحال في كل عام، حيث ستقام مجموعة كبيرة من الحلافات التي سيحييها المع النجوم العربية والعالمية احتفال بقدوم العام الجديد، ولهذا تم تحديد مواعيد كافة الحفلات التي سيتم اقامتها في هذا اليوم وفي عدة مناطق في مدينة دبي.

مواعيد احتفالات دبي في ليلة راس السنة 31-12-2021

سوف تقام مجموعة من احتفالات دبي والتي سيتخللها العديد من الفعاليات الجميلة والمميزة في عدة اماكن، وسوف تقيم المدينة احتفال كبير في الاماكن العامة وسوف يتم تفعيل دي جي ومجموعة كبيرة من الألعاب النارية واحياء الأجواء الرائعة والمميزة لان يتمتع الحضور بليلة لا تضاهى مع الاحبة وكافة الأصدقاء، وقد تم تحديد موعد الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر2022وذلك من الساعة الحادية عشر والنصف مساءً الى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وكما انه سوف تكون الرسوم للحضور هي 295 درهم إماراتي وذلك ما سوف يكون شامل لكافة المشروبات وجميع الوجبات الخفيفة، ومن الجدير ذكره هو انه مكن التواصل مع ادارة احتفالات دبي في ليلة راس السنة 31-12-2021 والحجز من خلال زيارة موقع دبي ناو والذي يتيح فرصة التواصل والحجز بكل سهولة.

موعد عشاء ليلة رأس السنة 2022

تبين ومن خلال الاعلان الذي جاء حدثا بان موعد عشاء ليلة رأس السنة 2022 سوف يكون في تاريخ 31 ديسمبر2022وذلك من الساعة الثامنة مساء وحتى تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل، وكما تم الاعلان عن رسوم العشاء والمشروبات والتي جاءت كالتالي:

المشروبات الغير كحولية والتي بلغ سعرها 299 درهم إماراتي لكل شخص .

وجبة العشاء وبالاضافة الى المشروبات الكحولية بلغ سعرها 399 درهم إماراتي لكل شخص.

وجبة العشاء وبالاضافة الى المشروبات الفاخرة بلغ سعرها 499 درهم إماراتي لكل شخص.

تم منح الأطفال البالغين من عمر 6 سنوات إلى سن 12 عام خصم بلغت نسبته 50%.

واما عن الأطفال الذين هم دون عم 6 سنوات فهم مجاناً.

اماكن حفلات راس السنة 2022في دبي

يهتم الكثير من الراغبين بقضاء اجازة راس السنة في احتفالات دبي في ليلة راس السنة 31-12-2021 بالتعرف على كافة اماكن حفلات راس السنة 2022في دبي، ولذا بدا الترويج لاماكن حفلات راس السنة في دبي من قبل الكثير من الماكن والتيس تعتبر هي اماكن الاحتفالات الكبرى لهذا العام، فقد تم التوصل من قبلنا الى كافة المطاعم والفنادق الجميلة المميزة والفائقة التطور والخدمات في دبي، ومن خلال ما يلي يكن الان التعرف على كافة اماكن حفلات راس السنة 2022في دبي: