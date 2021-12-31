تراند اليوم : احتفالات راس السنة دبي .. احتفالات راس السنه دبي مباشر 2022 بث مباشر احتفالات راس السنه دبي مباشر HD

تحتفِل الكثيِر مِنَ الشعّوب بيوم راس السنة، لكن دَولة الامارات العربية المُتحدة لها رونق آخر في الاحتفال، حيثُ تَقوم بِالعَديد مِن الفعاليات والمَراسِم فى الحفل، بينما يتوافد الكثير من الناس إلي مكان الاحتِفَال للرّقص والّلهو، وهُناك الكثير من الشخصيات المشهورة مثل الفنانين والمُمثّلين العرب والأجانب للاحتفال والتمتع بالمسيقى والالعاب النارية التي تغيم في سماء الاحتفال.

صور احتفالات راس السنة في دبي 2022

اليكم نقدم باقة كبيرة من صور الاحتفال براس السنة في دبي لعام 2022