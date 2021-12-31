تراند اليوم : توقعات كارمن شماس 2022

توقعات كارمن شماس 2022 ،أعلَنت عَالِمَة الفلك اللبنَانيّة كارمن شماس عَن توقعات وتبنبؤات الأبراج للسّنة الجديدة 2022في بَرنامجها بالعربي الذي تُقدّمه عَلي قَناة اون تي في اللبنانية، وأطلقت توقعاتها و أسرار الأبراج في العام 2022والتي نعرضُها لكُم كاملة.

توقعات كارمن شماس لبرج الحمل 2022

حيثُ لا يَزال كوكب أورانُوس وزُحل يُؤثّران عَلى مَولُود الحمل، لِذَا عَليك أيّها الحمل المُثابَرة وتفادي المَتاعِب إذا أردت الوُصول والنّجاح في العام 2022، والأمر نفسه بالنسبة إلى العاطفة، إنها سنة الاختبارات، كما أن هناك الكثير من الوعود هذا العام كازدهار مالي ودراسي ومهني.

مهنيًّا وماليًّا من المستحسن أن تحصّن ما لديك من روابط واهتمامات واستقرار مادي ومهني. سيجلب كوكب المشتري حظًّا لك خلال الأشهر الستة الأخيرة على صعيد العلاقات العامة، خصوصًا المالية، لا سيما بالنسبة إلى النجاحات في المؤتمرات وورش العمل وتبادل الخبرات، ما سيدرّ عليك المال.

وصحيًّا احمِ أوضاعك الصحية ولا تهملْ صحتك، حان الوقت لاتباع نظام غذائي ومزاولة الرياضة، تخلص من الكسل والتدخين أو الشراهة في الأكل، كوكب المريخ في برج العذراء سيسلّط الأضواء هذا العام على صحتك .

اما عاطفيًّا، بالتأكيد هي ليست سنة هادئة لبرج الحمل، فزحل يبحث عن نقاط ضعف في كل الشراكات حتى الزوجية منها، الانفصال محتمل إذا كانت العلاقة سطحية أو مصطنعة، الفترة الإيجابية للزواج ستكون مع انتقال زحل إلى برج العقرب ابتداء من 6 تشرين الأول، ستحتاج للحبيب بقربك لكثرة انشغالاتك هذا العام، فلا تتسبّب بأمور منفرة تبعده عنك .

توقعات كارمن شماس لبرج الثور 2022

قَد لا تزال أيها الثور واقفًا عند خيار أو أكثر منذ العام الماضي، لكن انتظارك قد انتهى، إنها سنة تقدّم وازدهار وستبقى أحداثها الإيجابية لسنوات عديدة، مواليد نيسان أبريل سوف تطالهم الفرص الثمينة بين الشهر الأول ونهاية آذار مارس وإذنْ، تجهّز للفرص الكبيرة هذا العام.

ومهنيًّا وماليًّا، اعرف كيف تقرّر وتختار ولا تتسرّع في المشاريع المهنية، بل فكّر جيدًا بمصلحتك. لست من المغامرين ولا من المجازفين، لكن هذا لا يسمح لك بعدم درس العُروض والاستشارة قبل القبول والرفض، كن عاقلاً وناضجًا، بين حزيران وكانون الأول هناك أرباح مالية، فلا تتفاجأ بالمكافآت.

اما صحيًّا، انتبه وتحاشَ الأجواء المتوتّرة والمشحونة بالسلبيات. ابحث عن الهدوء واَرحْ أعصابك، فربما عليك مراجعة الطبيب إذا لزم الأمر في الشهر التاسع جرّاء التعب والإرهاق، اُخرجْ إلى الترفيه.

بينما عاطفيًّا من الواضح جدًّا أنه يتوجّب عليك أيها الثور الحرص على استقرار علاقاتك العاطفية، فلا تجازف بها ولا تستخف بها على الإطلاق، قد يحمل الكسوف قطيعة أو جفاء أو غيابًا لحبيبك، تكيّف مع الظروف وكن أكثر مرونة في إيجاد الحلول، إنها سنة التقدّم الشخصي.

توقعات كارمن شماس لبرج الجوزاء 2022

فهل أنت جَاهِز لالتِقَاط الفُرص الجَيّدة، فهُناك تغيير في وجهَات الحَظ لصالحك، وتأتي الحظوظ بشكل تدريجي، فَكم ستحلُو لَك زيارة المشتري جالب الحظ في تاريخ 11 حزيران حتى كانون الأول، حيث ستحمِل آفاقًا وانفتاحًا قد تبلور طريق النجاح للعام 2022.

أمّا مهنيًّا وماليًّا، وصول نبتون، الذي يرمز إلى المهنة، إلى برج الحوت بتاريخ 3 شباط فبراير سيعمل على استقرار موقعك الفلكي حتى 2025 وسيحمل الكوكب سفرًا أو تغييرًا مهنيًّا، لا تنتظر شيئًا على طبق من فضة، احذر كسوف الشمس في برج السرطان فقد يتسبب لك بركود مالي.

بينما صحيًّا قد تحتاج الصحة إلى مزيد من الإهتمام والرعاية في مسبّبات صحية قديمة وجديدة، بسبب وجود زحل في برج الميزان والمريخ في برج العقرب في أيلول ثم كسوف الشمس في تشرين الثاني في برج العقرب وأيضًا كسوف القمر في تشرين الثاني.

وعاطفيًّا، سوف تنفرج عاطفيًّا ابتداءً من تاريخ 5 تشرين الأول أكتوبر، وسيصبح بالإمكان التعاطي مع الأحباء بصورة أفضل وأوضح ، كما يسهّل موضوع الإنجاب وتكبر فرص التلاقي والوقوع في الحب، أو قد تأخذ خطوة جريئة نحو حبيب قديم، إذ تجد حلولاً للمشاكل بينكما .

توقعات كارمن شماس لبرج السرطان 2022

هناك نظرة جيّدة إلى سمائك تشير إلى معطيات فلكية متنوّعة معظمها إيجابي يضمن استقرار موقعك واستمرارية جهودك كافة وإنها سنة جيدة فهناك العديد من الإيجابيات، لكنها تشير إلى مسؤوليات تجاه الأولاد والأحباء فلا تكن مهملاً .

بينما مهنيًّا وماليًّا، أورانوس في برج الحمل منذ العام الماضي وهذا مؤشر فلكي مهم بالنسبة اليك، إذ قد يفاجئك أورانوس بتغيير مهني أو يتسبّب لك بنقلة مهنية لن ترضيك ماديًّا ما قد يسبّب لك ارتباكًا، لا تتمرّد بل كن ذكيًّا في التفاعل مع هذه الأمور مهما كانت.

وصحيًّا، وجود زحل في برج الميزان قد يسبّب لك صعوبة في الحمل والإنجاب، أو ربما تعبًا بالنسبة إلى طفل يخصّك، ومن تأثيرات زحل أيضًا تراجع صحّي لأحد أفراد العائلة .

اما عاطفيًّا فقد يجلب زحل في برج الميزان نشوء علاقة حب مع شخص أكبر سنًّا، أو ولادة طفل. العلاقة الجديدة بينك وبين الحبيب لن تتمتع بانطلاقة عام سليمة، إلا إذا قدّم الطرفان تنازلات، تستقيم الأمور كل مرة تعصف فيها الرياح بالعلاقة وقد تحصل على فرصة ثانية وتخطط مع الحبيب إلى جلسات هادئة للتفاهم، إذا كنت عازبًا فالأجواء ستكون بالإجمال مناسبة، وقد تلتقي بشخص يلفت انتباهك في رحلة أو ورشة عمل .

توقعات كارمن شماس لبرج الأسد 2022

فهي سنة تقدّم وارتقاء ونجاح وشهرة، لكن الوضع الشخصي والعائلي مضغوط ويحتاج إلى اهتمام وإنصاف، الأشهر الخمسة الأولى ستكون مميزة واستثنائية بالنسبة إليك، نظرًا لتزامن تأثيرات أورانوس مع تلك التي للمشتري، وهي سنة مريحة وناجحة.

بينما مهنيًّا وماليًّا، أورانوس في برج الحمل يفاجئك باتفاقية عمل مهمة أو ترشيحك لتبوؤ موقع بارز، تكون أعمالك وإنجازاتك العملية محط الأنظار والاهتمام، تزداد شهرتك بسبب طموحاتك العملية، قد تتلقى عرضًا مهنيًّا يغيّر من مردودك المالي، لكن نصيحة عامة بعدم المجازفة بل حضّر جيدًا وكن موضوعيًّا في التعامل مع المستجدات.

اما صحيًّا، رغم كل إنجازاتك لكن لا تهمل صحتك، راجع طبيبك كل فترة أو كلما دعت الحاجة، احمِ ضغط الدم من التقلبات ولا تتعرّض لضغوط نفسية، حان الوقت للتخفيف من وزنك أو لاتباع حمية غذائية سليمة.

وعاطفيًّا، لا بد وأن يحالفك الحظ هذا العام لتصل إلى موقع أفضل تحلم به اجتماعيًّا ومهنيًّا كالزواجن أورانوس في برج الحمل سيجلب لك الزواج والارتباط، سوف تفرح في الأيام الأولى من عام 2022 بانفراجات عاطفية فكن متفائلاً، ونصيحة أنه في حال مررت بفترة عاطفية صعبة، سيتوجّب عليك حماية الروابط وتحصينها، حاذر من الكلام الجارح ولا تتخذ مواقف دون أخذ رأي الحبيب.

توقعات كارمن شماس لبرج العذراء 2022

وتعتبر سنة ازدهار وتقدّم ونجاحات وأسفار وأفكار لامعة، سنة انفتاح وخروج إلى النور، لكن ظروفًا عابرة قد تختبر مهارتك ورصانتك المهنية والاجتماعية، كما قد تمتحن جدية وصدقية العلاقات على أنواعها بما فيها الزوجية، المهم ألا تجازف بالاحتيال على القانون أو الاستخفاف بقوانين وأعراف وتقاليد وشروط متفق عليها سابقًا .

بينما مهنيًّا وماليًّا، لا يزال كوكب زحل يتنقّل في برج الميزان، بيت المال بالنسبة إلى برجك، لكن الزيارة لن تطول حتى نهاية العام لحسن الحظ، بل ستنتهي بتاريخ 5 تشرين الأول أكتوبر، فاسحًا لك المجال لتحسين وضعك المالي، وفي النصف الثاني من السنة أي في 12 حزيران يونيو سيصل المشتري إلى برج الجوزاء فسوف يحمل إليك مكافأة أو ترقية في العمل.

أما صحيًّا، كوكب المريخ يتنقل في برجك لغاية 3 تموز يسبّب وعكات صحية أو عملية جراحية غير متوقعة. يجب عدم الاستخفاف بكل عارض صحي، حان الوقت لكي تتّبع أسلوبًا حياتيًّا سليمًا، مارس الرياضة للتنفيس عن الإرهاق .

وعاطفيًّا، ربما تقع في غرام شخص أجنبي، وقد تُمتحن جدّية وصدقية العلاقات على أنواعها وأهمها الزوجية، بالرغم من أن الجو العام يوحي بالحب والتفاهم والتقارب، لكن وجود كوكب المريخ في برج العذراء يسبّب الانفعال والجدال، فحاذر من انتقاد الحبيب وتوجيه الكلام الجارح إليه .

توقعات كارمن شماس لبرج الميزان 2022

تكون سنة ثقافة واندماج مع الآخرين، لكن الرغبة في إدخال بعض التغييرات على حياتك وتصرّفاتك وأسلوبك قد تكون أجدى من معاكسة الظروف أو الاستخفاف بها، حان الوقت لكي تتخلى عن كل ما لم ينفع مؤخرًا وللنهوض مجددًا وللتعبير عن الرأي والمعتقد .

بينما مهنيًّا وماليًّا، دعوة إلى مواليد 14 إلى 22 تشرين الأول أكتور، حماية الاستقرار المهني من المجازفات بسبب تأثيرات زحل المعاكسة والضاغطة لغاية تشرين الأول، أما مواليد شهر أيلول لمواليد الميزان، فقد تكون بمنأى عن المعاكسات والمؤامرات، لكن يتوجّب عليها العمل على بناء مستقبل جديد .

وصحيًّا، أورانوس في برج الحمل قد يهدّد الوضع الصحي ويسبّب الإرهاق والتوتّر والغضب، لذلك دعوة إلى حماية الوضع الصحي، ولا تستسلم إلى تشنّج الأجواء والتوتر الملحوظ في الأجواء، فهذا يجعلك متشنجًا وعصبيًّا وتلحظ تراجعًا في معنوياتك.

أما عاطفيًّا، احرص على سلامة علاقاتك ولا تفرّط بها لا سيما الزوجية منها، لن يبقى من القديم في حياتك إلا المفيد والصادق، وبالنسبة إلى العامل الفلكي الأبرز لهذا لعام فقد يكون كوكب أورانوس في برج الحمل والذي قد يهدّد العلاقات غير المتينة وغير الصادقة بالقطيعة، فهو كوكب المفاجآت فقد تأتي الأحداث بشكل فجائي فتتهاوى علاقات، ولكنك أيها الميزان قد تستطيع السيطرة على الأمور في حال استطعت التكيّف مع الظروف .

توقعات كارمن شماس لبرج العقرب 2022

حيث تعتبر هذه السنة من أهم السنين لمواليد العقرب ولعدة أسباب فلكية رئيسية أهمها كسوف الشمس في برج العقرب بتاريخ 13 تشرين الثاني ووصول كوكب زحل إلى برجك، لحسن الحظ سيجلب جوبيتر بعض الانفراجات في النصف الأول من العام، وهي سنة صعبة لكنها تبدأ بشكل جيد وباستطاعتك تعزيز المواقع والروابط وإيجاد الحلول قبل وصول زحل إلى برجك .

بينما مهنيًّا وماليًّا، إذا كنت موظفًا قد تحصل على فرصة عمل أفضل أو ربما على فرصة عمل جانبي يخفف عليك الضغط المالي، أما إذا كنت تعمل عملاً حرًّا، فعلى الأرجح هناك ازدهار ملموس خلال الفترة الأولى من العام، وابتداء من 12 حزيران يونيو تتغيّر الصورة نوعًا ما، ولكنك ستبقى محط الأنظار لحصد المكاسب خصوصًا لمواليد تشرين الثاني .

وصحيًّا، قد يسبّب زحل تراجعًا صحيًّا، لكن كن حذرًا أيها العقرب، لا تهمل أيّ وضع متقلّب، بل هذه هي السنة الأفضل للاهتمام بالصحة، واستشر طبيبك إذا شئت، إذ يجب أن تكون في أحسن حالتك الجسدية .

أما عاطفيًّا، تنقّل المشتري في برج الثور سيوفّر لك الحظوظ القوية وستكون لصالحك حتى 11 حزيران يونيو، وتوقع الارتباط والزواج. أما نبتون في برج الحوت فيجلب لك علاقة مع شخص يعمل في مؤسسة صحية. قد تختلط بوجوه جديدة ومثيرة للاهتمام وتشعر بسعادة وارتياح .

توقعات كارمن شماس لبرج القوس 2022

القي نظرة جيدة إلى سمائك في 2022 تشير إلى معطيات فلكية جيدة نوعًا ما، رغم أنها تتقاطع مع تأثيرات فلكية ضاغطة جزئيًّا بين الحين والآخر، سنة جيدة بالإجمال ولكنها متطلبة من أجل الحفاظ على الموقع، تكثر المفاجآت وسيكون الوضع الشخصي مصدر همّ أو قلق في بعض الأحيان، سنة نضج ونمو لا سيما على الصعيد العائلي والشخصي .

أما مهنيًّا وماليًّا، ابتداء من 12 حزيران ينتقل المشتري إلى برج الجوزاء فتبدأ التأثيرات الفلكية الإيجابية بتعزيز علاقاتك العامة والعملية. تكون محط الأنظار وقد تظهر عُروض مهنية مغرية ربما. قد تفكر بخوض غمار البورصة أو استثمار عقار، اذنْ، عليك أولاً درس الموضوع جيدًا .

وصحيًّا، ستكون الأوضاع الصحية مستقرّة مع التنبيه إلى ضرورة اعتماد الاعتدال في حياتك اليومية، وحاول أن تستريح في الأيام الصعبة واحرص على نوعية طعامك وغذائك الجسدي والروحي .

وعاطفيًّا، قد تلتقي بشريك العمر وتقرّر الإرتباط، فمثلاً إذا كنت تحلم بإنشاء عائلة، فعلى الأرجح سيتحقق حلمك. أما إذا كنت تعاني من مشاكل زوجية فلن تكون حزينًا، إذ سوف تتحرّك الأمور بشكل يريحك، اللا مبالاة وعدم الاكتراث بواجباتك خطأ فادح هذا العام وإلا فقد تجد نفسك وحيدًا لسبب أو لآخر .

توقعات كارمن شماس لبرج الجدي 2022

فلحسن الحظ لا توجد تأثيرات من الكسوف ولا من محور القمر، فكيف ستكون الأجواء في 2022، سنة جيدة نسبيًّا لجميع مواليد الجدي، لكنها تحمل تغييرات بطيئة ومهمة على الصعيد الشخصي والعائلي، من المستحسن تعزيز الروابط وعدم تهديد الاستقرار بالمخاطر.

بينما مهنيًّا وماليًّا، ندعوك إلى مراجعة الأعمال والتدقيق بالتفاصيل منذ بداية العام، لا تترك جهودك وأعمالك تذهب سدى، فأنت تملك طاقة كبيرة وقد تتلقى فرص عمل جديدة أو تزدهر أعمالك الحالية، تستمر الفرص والنجاحات فقط حتى منتصف العام 2022، لذلك اعرف كيف تلتقط الفرص وكيف تقرّر .

وصحيًّا، راعِ ظروفك الصحية وحاذرْ من مصاريف صحية مفاجئة وطارئة، اعرف كيف تختار الوقت لاتباع نظام صحّي سليم. في منتصف العام وتحديدًا في شهر حزيران قد يزورك التعب إلى حدّ استشارة طبيب أو اختصاصي، وعليك ان تنظّم وقتك لكي لا تحتاجهما .

وعاطفيًّا، انفراج على الصعيد العاطفي وستسمح الظروف بالمصالحات وإعادة الأمور إلى مجراها إذا كانت مهدّدة. قد تشهد حياتك الخاصة هذا العام حدثًا عائليًّا إيجابيًّا كارتباط أو زواج أو ولادة طفل، ديناميتك العاطفية ستكون واضحة خلال الأيام الأولى من العام الجديد. كوكب الزهرة يتنقل في برج الدلو، ما سيكون واعدًا بأن حياتك العاطفية سكثر فيها اللقاءات الرومانسية .

توقعات كارمن شماس لبرج الدلو 2022

حيث تعدك السنة بالمزيد من النجاحات والإنجازات إذا كنت جاهزًا، خصوصًا بوجود المشتري برج الحظ في موقع مناسب لبرجك. 2022 ستكون مهمة بالنسبة إلى مواليد الدلو لأنها تقدّم لهم فرصة للتقدّم، هناك دعوة مفتوحة لاتخاذ خطوات كبيرة، لا سيما على الصعيد الشخصي .

بينما مهنيًّا وماليًّا، بلوتو لا يزال يتنقل في برج الجدي، أي بيت المال بالنسبة إلى برج الدلو، ولا يزال يجلب الأحداث المهمة لصنع شهرتك التي تدرّ عليك المال، قد يكون مصدر ربحك يتعلّق بالخارج، السفر أو المؤسسات الصحية أو النفطية أو الفنية! كن عند حسن الظن وربما يكافئك الحظ بموقع أفضل وفرصة ثمينة مهنيًّا .

وصحيًّا، ستمرّ بفترات من التسويات والتنازلات المالية كما ستكثر عليك الحسابات وإعادة دراسة الملفات المالية ومواجهة الأخطاء وتحمّل التكاليف والأثمان، قد يحمل الشهر الأول من عام 2022بالنسبة إلى مواليد الدلو طارئًا صحيًّا .

بينما عاطفيًّا، ابتداء من 12 حزيران يونيو يتنقّل جوبيتر في برج الجوزاء ولسنة كاملة، هو بيت الأولاد والحب والحظ بالنسبة إلى برجك، لذلك لن تبقى وحيدًا أيها الدلو، فقد تجد الحب إذا كانت حياتك فارغة، وقد تفرح بطفل أو لنجاح ولد من أولادك في حال كنت متزوجًا .

توقعات كارمن شماس لبرج الحوت 2022

سنة 2022ليست سلبية أبدًا، إنها سنة إبداع وانفراجات على عدّة أصعدة قد تحمل ظروفًا شخصية وعائلية إيجابية، ويجب توظيف تلك الظروف للمّ الشمل وتعزيز الألفة لكنها في الوقت نفسه تسلّط الأضواء على قدرتك على لعب دور الأهل أو المسؤول، نظرًا لثقل بعض الواجبات بين الحين والآخر، هنالك أرباح وهنالك شهرة إذا كنت طالبها، وهناك احتفال بحدث شخصي.

بينما مهنيًّا وماليًّا، لا يزال أورانوس يتنقّل في بيت المال وزحل في بيت المصارف والمؤسسات الكبيرة، سوف ترتاح من الضغوط المالية إبتداء من 5 تشرين الأول، لا تجازف بأموالك ولا تتورّط في توظيفات مالية، احم مصالحك المهنية، وحاذر من مصاريف قانونية

أما صحيًّا، فكسوف الشمس في 20 أيار مايو سيسلّط الأضواء على متطلبات صحية ضاغطة ورعاية، وعكة صحية تصيب أحد أفراد العائلة. في شهر آب ستظهر تطوّرات وأحداث من خارج جدول أعمالك تتعلّق بالوضع الصحي، لذلك سيقوم مولود الحوت باستشارة طبيب أو قد تظهر مشكلة عن أحد المعاونين، فيضطر لمعالجتها دون تلكؤ .

وعاطفيًّا، أيضًا كسوف الشمس قد يأتي برغبة في الزواج، في الشهر الأول من عام 2022، قد يساهم وجود كوكب زهرة في برج الحوت في جلب الحظوظ العاطفية في إيجاد الحلول للخلافات بين العشاق، مصالحات وتلاقٍ إذا كانت العلاقة فاترة أو مهدّدة بالانفصال، وكن متسامحًا مع الحبيب .