تراند اليوم : برج خليفه مباشر .. بث مباشر برج خليفة الان احتفالات راس السنه دبي مباشر 2022

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وأكدت الحكومة عبر الموقع الرسمى للمكتب الاعلامى لها على تويتر، أن العرض من المتوقع له تسجيل رقم قياسي جديد باسم دبى ضمن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية ,يُشار إلى أن دولة الإمارات فى عطلة رسمية اليوم اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الجاري، وغداً الاثنين الموافق 1 يناير 2022 بمناسبة السنة الميلادية للعام 2019 ,وسيتم استئناف العمل بشكل طبيعى يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2022 ,وكشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن كيفية الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة لعام 2022 فى دبى ,يذكر أن برج خليفة يستعد لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعرض ألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة بدلا من الألعاب النارية في خطوة جديدة.

وتقدم الإمارات العروض المذهلة التي تخطف أنظار الملايين حول العالم، وهي عروض استمر التحضير لها عدة أشهر ,وكان أحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لمجموعة "إعمار" العقارية، كشف خلال مؤتمر صحافي أن مجموعة من الفعاليات الجانبية ستنطلق في منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات (13:00 غرينتش).

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التقنية الاكثر جمال في هذا العام كانت خدمة النقل المباشر للعديد من الاحداث التي تحدث في الميدان، وهي ما يتعارف عليها الكثير من الأفراد بإسم البث المباشر، ليكون المتابع عن بعد في هذا اليوم قادر على التعرف من مكانه البعيد عن برج دبي على كل الأحداث وأشكال الإحتفالات التي ترنو وتتثاقل وتحمل في عبقها الالعاب النارية والمأكولات الشهية والمشروبات الغنية بالثمالى، حيث إكسير من الجمال في هذه الليلة وفي هذه المنطقة الجغرافية المميزة التي تتوسط الولايات العربية المتحدة الإماراتية.