تراند اليوم : دعاء لزوجي في السنة الجديدة .. تهنئة راس السنة لحبيبي 2022 دعاء راس السنة 2022 كلمات للحبيب بمناسبة راس السنة

دعاء لزوجي في السنة الجديدة تهنئة راس السنة لحبيبي 2022 دعاء راس السنة 2022 كلمات للحبيب بمناسبة راس السنة دعاء لزوجي في السنة الجديدة تستقبِل الزّوجات السّنة الجدِيدة بكُلّ الحُب لأزواجهن الذِين أفنُوا حياتهم لإسعادهم، وأقل القليل أن يُعبّروا عن حبهم ووفَاءِهم وإخلاصِهم لَهُم فِي مِثل هَذِه المُناسبة الجميلة، هنا نُقدّم لكُم مَجمُوعة من رسائل السنة الجديد للزوج 2022، تهدونها لازواجكم.

دعاء السنة الجديدة للزوج

يُمكن لكِ الأن عزيزتي الزوجة أن تجدي الكثير من دعاء السنة الجديدة للزوج لتتمكّني من الحصول على الدعاء الجميل الذي تريه أنت مُناسب لزوجك الغالي بمناسبة العام الجديد.

يا رب إنها سنة جديدة تمر علينا أسألك أن تكتب زوجي فيها من السعداء وأن تحفظه لي من كل سوء ومكروه وأن تحقق له أغلى أمنياته.

غايتي دائماً وأبداً في كل عام جديد أن يبقيك الله لي، ويحفظك لقلبي، ويرزقك السعادة والسرور، سنة سعيدة مباركة زوجي العزيز.

بداية السنة، استودعتك ربي من هو أعز علي من نفسي، زوجي اللهم احفظه ومد جسده بالقوة وارزقه فوق عمره عمرا وفوق صحته عافية.

الى زوجي وروح روحي الى من تنفس به دمي وشراييني الى نور دربي الى أغلى من سكن فؤادي اسأل الله في هاذه السنه الجديده ان يجمع شملنا ويصلح حالنا ويهدي قلوبنا ويجعلنا في الدنيا وفي الاخره مع ذرياتنا ووالدينا في الفردوس الأعلى اللهم امين.

اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير وبركة وموفقية ورزق و خالية من المشاكل يارب العالمين الهي تحفظلي اهلي و زوجي.

مع بداية السنه الجديده اللهم احفظ لي من تراهم عيني اجمل اشيائي امي و ابي و زوجي و أهلي ومن احب.

أدعو الله أن يملأ قلبك رضا، وأن يحقق لك كل الأماني في هذا العام، كل عام وانت بخير.

اول دعاء في العام الجديد اللهم ادم الصحة ع والدي واحبتي واحفظ لي زوجي وابنائي وارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي كل مريض ووفقنا جميعا.

في العام الجديد ربي إني أخاف من فواجع القدرف اللهم أحفظ لي زوجي وأبنائي ولاتحرمني منهم.

اللهم احفظ لي زوجي وابنائي وأطل في اعمارهم ومدهم بالصحه والعافيه يا رب العالمين.

اللهم اجعل هذا العام الجديد عام خيروعام ونصر وتمكين للمسلمين اللهم جنبنا فيه المعاصي والسيئات واحفظ لي زوجتي وابنائي واهلي بكل خير.

ربي يخليلي زوجي ولا يحرمنا من بعض ربي يديم علينا السعادة إللي نعيشها مع بعض سنوات طويلة.

رسائل دعاء للزوج بالسنة الجديدة

اللهم إجعل لزوجي في هذه السنة رزقاً كثيرا وذنباً مغفورا، اللهم أكفه بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأجعله أسعد خلقك.

ربي إني أسألك أن تجعل هذه السنة سنة خير على زوجي وأن ترزقه رزقاً لا يعد وأن تفتح له باباً من الخير والسعادة لا يسد.

اللهم إجعل زوجي الغالي في هذه السنة فرحاً مسرورا سدد خطاه يسر له ما تعسر فرج همه واقضي دينه أعطه من الخير ما يريد أن كنت تعلم فيه خيراً له.

إلهي إني أستودعك سنة مرت من حياة زوجي أغفر ذنوبه واستر عيوبه أقضي حاجته، اللهم إجعله في خير و وفقه لكل خير.

يا رب إنك تعلم حبه في قلبي، اللهم أحفظ زوجي وآته من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واجعل له في هذه الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وقه عذاب النار.

ربي إجعل حياة زوجي القادمة أفضل مما مضى أسعده حتى يرضى وأعيذه بك من الشقاء، اللهم وفقه لطاعتك حتى يلقاك.

أسألك يا الله أن تكتب لزوجي في عامنا هذا سعادة الدارين اللهم احفظ لي قلبه ونفس كربه وأحزانه وحقق له ما يتمناه من الخير.

اللهم إجعل لزوجي في هذه السنة الخير كله وأرزقه ما يطلبه منك ويتمناه وأعنه يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

يا الله إني أسألك في بداية هذه السنة أن لا تجعل لزوجي أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته ولا دينناً إلا قضيته ولا حاجةً لك فيها رضاً وله فيها صلاح إلا يسرتها له وحققتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء العام الجديد لزوجي

يُمكنك الدعاء للزوج في بداية العام الجديد بالسعادة بالتوفيق بالحفظ وطول العمر والعيش السعيد إختري دعاء السنة الجديدة للزوج وشاركيهُ بشكل رسائل للماسنجر أو على واتس اب مثلاً والخاص بكم فقط.

اول امنيات السنه الجديده أن يحفظ ربي لي زوجي وابنائي وأن تدوم السعادة والمحبة بيننا ويحقق كل شخص منهم ما يتمناه واراهم دوما في تميز.

يارب مع بداية السنة الجديدة توفقني وتسهل أموري وتبدل حياتي للافضل وتسخر لي زوجي وترزقني بالذرية الصالحة اللي تغير حياتي وترزقني بالوظيفة والرزق الحلال وتجعل السعادة ماتفارقني وكل من يقرا يارب.

اللهم اجعل من زوجي وذريتي قرة عين لي في هذا العام الجديد.

اللهم اجعل هذا العام الجديد مليئ بالفرحة والسرور ولم الشمل وجعله لنا زيادة بالاعمال الصالحة وثبت زوجي على الحق وانصره على من عاده.

اللهم في هذا العام الجديد احفظلي ابنائي وقر عيني بهم واسعد زوجي دائما وابدا.

اللهم مع بداية العام الجديد احفظني واحفظ لي زوجي واهلي فأنت خير الحافظين.

اللهم في هذا العام الجديد اسألك ان تجعله عام مليء بالأنجازات وتحقيق امنياتي جميعها وان تديم لي زوجي وحبيبي صالح وتديم حبه لي وحبي له.

اللهم إني أسألك في العام الهالميلادي جري الجديد ان تديم عليا نعمة الزوج المخلص و البعد عن شياطين النساء.

اللهم بشرني بما اتمناه واجعل العام الجديد عام خير علي وعلى زوجي وأهلي وأحبتي.

حبيبي كان ما تدري ترى حبك بدأ يسري بدمي وأنت يا عمري سكنت بداخل الشريان.

عندما تعيش أحلى أيام حياتك مع حبيب العمر في أيّ أرض كانت..تصبح جنة الأرض التي تتمنّى أن لا تنتهي أبداً.

الحبّ ليس كلمات تؤخذ مِن الأغاني…وليس حجارة تستخدم لبناء قصر أوهامي…الحبّ إحساس بقلب يخاف عليك…يمنحك الابتسامه عندما تقسى الدنيا عليك…نظرة تسكنك في جنة الخيالات اللامعروفة…الحب إحساس إنك أهمّ شخص في حياة حبيبك.

لا أريدُ شيئاً مِن الدنيا..فأنا أعترف أنّي أخذت نصيبي مِن الفرح حين “أحببتك”.

أتمنى لو كنت دموعك لأني سأولد في عينيك وأدرج على خديك وأموت على شفتيك.. أمّا لو كنت دموعي لما بكيت أبداً خشية أن أفقدك.

مريض ورحت للطبيب، وصفلي علاج غريب، بوسه مِن أغلى حبيب كلّ ساعه حتى أطيب.

حين أحببتك..لم أسمع إلّا قلبي في حبك..ما أردت من الدنيا شيئاً غيرك..لأنّي حين أحببتك شعرت بأنني قد مَلكت الدنيا كلّها بين يدي.

إلى الإنسان الذي أحببته حبّاً لا يوصف..إلى من تربّع في قلبي وجعل حبّه وساماً على صدري “أحبك”.

أحبك عدد ما قالوا العشاق كلمة أحبك، أحبك عدد ما سطرت الأوراق كلمة أحبك.

أحتاجك..كيف لي أن أخبرك بها دون أن أنطقها.

سألوني عن اسمه رفعت رأسي إلى السماء وتنهدت، سألوني عن شكله أغمضت عيني بحنان وتخيلت، سألوني عن قلبه وضعت كفاً بكف وضممتها إلى صدري، وأخيراً سألوني أين هو الآن بكيت بلهفة وقلت، مَن لم يذق طعم الفراق لم يعرف معنى الحبّ.

أنا مِن بعادك بتألم وأحسّ أنك ناسيني، أخاف أتصل وأتكلّم صوتك الحلو يبكيني.

قد نشعر بالوحدة بين كثير من يجلسون حولنا وقد نشعر بالأنس بوجود شخص واحد..ليس الأمر متعلقاً بعدد من حولك بل بقلب من معك.

كيف عنك أتوب والقلب حضرتك تملكه..بتوب عن كلّ الذنوب وذنب حبك ما أتركه.

الحب هو دفء القلوب والنغمه التي يعزفها المحبين على أوتار الفرح وشمعة الوجود وهو سلاسل وقيود ومع ذلك يحتاجه الكبير قبل الصغير، الحب لا يولد بل يخترق العيون كالبرق الخاطف.

حبيبي سكنتَ روحي وتربّعتَ على عرش قلبي..حتى تفارق روحي مثواها.

المشاعر الجميلة..والحياة السعيدة..ونبع الحب..لا يكون إلّا مع شخص واحد في حياتنا.

حبك أنت منوّر زماني ومعيشني أجمل أيامي…وعرفت معاك كل المعاني…بحبك موت.

الاسم مجنونك، العمر أنت عمري، الهواية أهواك، النهاية أحبك.

مُتعلقة بِك وكأن الأرض لا تحتوي غيرك.

الحبّ هو الشمعة التي تضيء لنا طريقنا في الحياة.

عمري ما فكرت فيك…وما خطر في البال حبك…لين قلبي قال أبيك…وقالت عيوني أحبك.

تبقى وحدك فوق الزمان، وتبقى عيونك أحلى مكان، وتبقى أنت أغلى إنسان.

كم أعشقه ذلك الرجل الذي يقاطع حديثي ليخبرني بأنه يُحبّني.

دمعة تسيل وشمعه تنطفي والعمر بدونك يختفي ومن دونك قلبي ينتهي.

كنت أشوفك من قريب مع جميع الناس عادي…ما تخيلتك حبيب…رايح بقلبي وغادي.

أعطيني من لسانِك كلمة وخدي من شفتي جملة، أعطيني من عينك نظرة وخدي من رموشي همزة، أعطيني من قلبك دقة وخدي من دمي قطرة.

أروع ما في الحبّ أنّه ليسَ له عقل ولا منطق.

الحب لا يعتمد علي الرومانسية فقط، بل على الاحترام والاهتمام والثقة.

بقلب صادق حنون، وأيام حلوه عمرها ما تهون، دعيت رب الكون يسعدك مكان ما تكون.

زهر وورد وريحان..قطفته من جنة الرحمن..هدية لأعز إنسان.

إنّي أتعذب في الحب…والحزن بقلبي وديان تترقرق فيها دمعاتي…يختنق منها أي إنسان…ما بالك بعيون تبكي في كلّ ساعات الأيام تنهمر كدموع المطر…منها براكين الأحزان ما بالك بهموم تمنع كل ابتسامات الألوان تتبختر داخل وجداني تمنعني من كلّ حنان تجعلني أميرة أحزاني تجعلني بقايا إنسان.

قالوا القمر قلت عالي، قالوا الذهب قلت غالي، قالوا حبيبي قلت دوم في بالي.

لو كُنت أملك أن أهديك عيناي لوضعتهما بين يديك..ولو أملك أن أهديك قلبي لنزعته من صدري إليك..ولو أملك أنا أهديك عمري لوضعت أيامي تحت قدميك.

حينما نشتاق لحبيب العمر نشعر بأن الكون على ملأه ما هو إلّا فراغ قاتل..نتمنى بأنّ كل وجوه البشر تنقلب لوجه الحبيب.

إن كنت بروحك أنا ثانيك…وإذا متضايق أنا أسليك…وإذا مستأنس الله يهنيك.

حبيبي الشوق إليك يقتلني، دائماً أنت في أفكاري وفي ليلي ونهاري، صورتك محفورة بين جفوني وهي نور عيوني.

إذا العين لم ترك فالقلب لن ينساك.

الحب الصادق يبقى ويدوم ولا يعرف الإساءة بالآخر.

قهوتي أنتَ حلاها..وزعلتي أنتَ رضاها..وعلّتي أنتَ دواها..ونظرتك عمري فداها.

أحبك حباً لو يفيض يسيره على الخلق…مات الخلق من شدّة الحب.

عبارات السنة الجديدة للزوج 2022

أعشقه لِدرَجَة أنّي أتَمنى لو أستبدل كلمة: الفَرحة باسمه.

جيش أشواقي متجهة إليك..والقوات العاشقة سيطرت عليك فالحبّ مقابل السلام.

أعيش لك، ومن أجلك، وأحبك أكثر من أهلك، وإذا مو مصدقني اسأل قلبي.

عيناك تنادي لعيناي.. يداك تحتضن يداي .. همساتك تطرب أُذناي.

لقد أصبحَ حُبك مثل الدماء الحمراء يسير في جسدي بكل هدوء..ويعانق ويلامس كل ماهو في طريقه ويجعله ينبض بالحياة.

عندما تحب شخص ما.. فإنك لا تستطيع أن تتخيّل عكس ذلك في يوماً من الأيام..العقل لا يستطيع أن يتخيّل أو يفهم أن يكون هناك وقت ما لا تكون معه.

لو سنين عمري تضيع…والزهور تنسى الربيع…ما أنساك أبد.

يكفي أن يحبك قلب واحد لكي تعيش، فإذا أحبك مليون فأنا منهم، وإذا أحبك واحد فهو أنا، وإذا لم يحبك أحد فاعلم أنني مت.

لستَ بقربي..نعم أعلم، ولكن أنتَ في أعماقي فهل تعلم!

وجودكٍ بحياتي يجعلني أخجل أن أتمنى شيئاً آخر.

قلبي وأنا أدري به…يحبك ويغليك…تريد الحقيقة…كل كلي يحبك ويموت فيك.

ستشهد علينا نجوم السماء الصافية وطيور العشق التي تلتف حولنا بأنني لا ولم أحب سواك.

أحببتك جداً..لدرجه أنه عندما تغيب عني..يغيب معاك كل شيء.

لا تجعل قلبي وحيداً..فلو كنتَ بعيد عن نظر العيون فطيفك لا يفارق القلب والعقل..وذكريات الحياة الجميلة نحتت في القلب ولن تمحى بأي أمر.

زرعتك في شراييني وسميتك نظر عيني ووهبتك كل أحاسيسي وقلت إنّك أهلي وناسي.

الثلج هدية الشتاء…والشمس هدية الصيف…والزهور هدية الربيع…وأنتَ هدية العمر.

كُن أقرب لي مَنهم فأنا اخترتك من بينهم.

يشهد العشق وميزانه..وكل الورد وألوانه..لو للغلى عنوان..أنتَ يا عمري عنوانه.

الله يديم المحبة..ويديم حبك لنا..ونصير أحلى ثلاثة: الحب وأنتَ وأنا.

يا حبيبي أيعقل أن تفرقنا المسافات وتجمعنا الآهات..يا من ملكت قلبي ومُهجتي..يا من عشقتك وملكت دنيتي.

لا تسأليني عن الندى فلن يَكون أرق من صوتك.

الإنسان قبل الحب شيء…وعند الحبّ كل شيء…وبعد الحبّ لا شيء.

حينَ أقُول أردتُ الاطمئنَان عَليك، تأكَد أنني أقصد لَم أستَطع العَيش بِدُونك.

إن قلت أحبك قليل..مين يوصف المستحيل .. حبّي لك شيء خياليّ .. حبّ ماله مثيل.

قد كنت في الحب أميرة أخذتني النشوه لعينيك .. جعلتني فالحب أسيره لدموعي وأشواقي إليك.

حبيبي عندما أنام أحلم أنني أراك، في الواقع وعندما أصحو أتمنى ان أراك ثانية.. في أحلامي.

أحببتك واخترتك وفضّلتك على كلّ الخلق..أيعقل أن أرجع بعد ذلك للوراء.

لو كنت أملك أن أهديك عيني لوضعتها بين يديك..لو كنت أملك أن أهديك قلبي لنزعته من صدري وقدمته إليك..لو كنت أملك أن أهديك عمري لسجّلت أيامي باسمك لكني لا أملك سوى الكلمات الكثيرة من صادق التعبيرات فلتكن هي هديتي إليك.

اللّهم إني أحب عبدك هذا حبّاً خالصاً فيك .. فاجمعني وإيّاه في رياض الجنان.

أجمل دولة أعيش فيها حدودها ذِراعيك و قانونها حُبّك، وشمسها عينيك، وشعبها أنا فقط، وملكها أنتَ وَحدك.

أقل ما أستطيع التعبير عنه؛ لأنّ حبك يزيد في قلبي كلّ لحظة ولأنّك أنت كلّ شيء في حياتي.

كُنت أنوي أن أحفر اسمك على قلبي، ولكنني خشيت أن تزعجك دقات قلبي.

كل ما قالوا عني صحيح، كل ما قالوا عني في العشق قول صحيح، لكنهم لا يعرفون أنني أنزف بحبك مثل الجريح.

الحُب الحَقِيقِي هُو أَن يَكونَ حَقِيقِياً بِكُل مَا يَحمِل الحُب مِن مَعَانِي سَامِية.

إذا كان الورد جذّاباً، أنت من الورد أحلى، وإذا كان الورد عالي، مكانك في القلب غالي.

حبّ عمري لو تعرف ما بقلبي لك من حبّ لما تفوّهت بكلمة سوء تجاهي..القلب ونبضه والوجدان كله لك .

مسجات السنة الجديدة للزوج رومانسية 2022

جَمعنا لكُم فِي هَذه الفَقرة بَاقة مُميّزة مِن مسجات السنة الجديدة للزوج تُعبّر عن المشاعر الدّافِئة والأحاسِيس المُرهفة التي تَحمِلُها الزّوجات لأزواجهم فِي مِثل هذه المناسبة السعيدة 2022.

كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى

كل عام وأرواحنا بذكر الله أنقى

كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى

كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى

في زحام الأعوام ..

يمضي عام تلو عام ..

وفي كل عام حقائق وأحلام ..

وحلمي أن أراك بخير في كل عام ..

أشرقت شمس اليوم ..

باسمة الثغر ..

مستبشرة بيوم جديد ..

كل عام وأنت سعيد ..

أنا وقلبي فدى عيونك

أنا تعودت على فنونك

وما أبي سنة جديدة بدونك

أبي أعيش روعة جنونك

نصيحة محب

شوف نفسك هالسنة وحاسبها

وشوف غلطاتك وعدلها

وإبدى سنة جديدة

بنفس حلوة وبريئة

كم نحن سعداء ..

عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم ..

لنبعث التهاني بمناسبة العام الجديد ..

إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام ..

كل عام وأنت بخير ..

بيننا غربـــــة

وبعــاد

وفراق

يا ريت بالسنة الجديدة

نجمع قلبين

ونوفق راسين

ونكون مثال أروع حبيبين

مع آخر لحظات راس السنة

نطفي شموع ونشعل شموع

نتمى لكم سنة حب بلا دموع.

نفسي أسمع كلمة

كل عام وإنت بخير

وتنسى أني في يوم

جرحتك وأذيتك يا طير

كلها ساعات ويبدا العام الجديد …

كل عام وانت طيب يا أحلى حبيب

سنة جديدة على الابواب

وحبك بقلبي لسه ما مات

مصيرك ترجع لي

وتندم على اللي فات

راحت سنة بكل ما فيها

وجتنا سنة وش يا ترى فيها

لكن أكيد إنت

أغلى وأحلى ما فيها

سنة ورى سنة

وحبي لك يزيد

وما أدري هالسنة

بشوفك

ولا مكتوب أحبك من بعيد

اليوم: أحبك

وبكرة: أعشقك

وبعده: أموت فيك

والسنة الجديدة: من غيرك ما أقدر أعيشها…

باقة من الورود

بقدوم السنة الجديدة

معطرة بالعود

لك يا حبيبي ! يا صاحب الجود ..

أقدم لاحلى قمر .. ارقى عطر وزهر

مع كرت يقول ..

عام سعيد يا اغلى البشر

أتحدى كل العالم وأنا يا حبيبي معك

وأقول للناس وبصوت عال بأني أعشقك وأهواك

وبرأس السنة الجديدة يا عزيزي أقولك

أنا و قلبي وروحي وإحساسي دوما معاك

كل الحكاية في الرسالة تهاني ..

يزفها موكب من الورد والطيب ..

تحمل تهاني بأصدق معاني ..

وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب ..

وأجمل تباريك الفرح والأماني ..

لمن كلامه وابتسامه تراحيب ..

يا من رجونا لهم كل خير ..

وأحببناهم في الله لا غير ..

كل عام وأنتم بخير ..

عاهدت ربي

كل ما تمر سنة

أحبك أزيد

وأشتاقلك أكثر

وأتمنالك أجمل سنة

يا أغلى البشر والأحباب

سنة جديدة ع الأبواب

ودمعي والله على حد الاهداب

قررت أنسى العتاب

بلا ذنب وبلا أسباب

وأهديك أحلى المسجات

وأتمنى منك أسمع الجواب

اجمل اشعار السنة الجديدة للزوج 2022

تهنئة من الوريد الى الوريد

وقبل الزحمة والمواعيد

كل عام انت سعيد

وعمر مديد

وبوسة الك يا أغلى حبيب

نظرا للإقبال الشديد على موبايلي العام الماضي

مما ادى الى امتلاء الذاكره

يسرني فتح باب أستقبال التهاني من اليوم

كل عام وانتم بخير

عدد ورق الشجر

وعدد رمش البصر

أهنيك قبل البشر

2022

أتمنى لك سنه سعيده

وعسى عامك سعاده

وحب ،،،

$2022$

تذكر أنا أول من هنأك

سنة ورى سنة

وحبي لك يزيد

وما أدري هالسنة

بشوفك

ولا مكتوب أحبك من بعيد

أتحدى العالم وأنا معاك

وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك

ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي

أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك

لست أول المهنئين

لكنني أرقهم كلمه..

وأصدقهم مشاعر..

وألطفهم عباره..

أنتقي أحرفي بكل إتقان..

ليس لأني مبدع الكلمه!!

بل لأنني سأوجهها لمن يستحقها

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خاااص للغااالين

عمر السنه قرب على

آخر العام وأبي اتزهب للحياة

الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه

بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني

بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه

الأقدام تبقى الأماني في سنتنا

الجديده..

أممم

2022

ماأدري شقول

بس يلابقول

كل عام وإنت بخيربراس السنه الميلادية

في مساء ساحر مع دعاء طاهر اهدي باقة ورد عاطر لاحلى من مر على الخاطر كل سنة و انت على البال حاضر

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير..

مع إشراقة شمس عام جديد دعائي لكم حسناتكم تزيد وعيشكم يطيب

لا تحلم إني أقولك :سنــة سعيــدة!! لكن بقولك شي واحد (أنت سعادة كل سنة)

كل سنة وانت اعز اصدقائي كل سنة وانت سعيدكل سنة تبقى بقلبي وبشوفتك تكتمل فرحتي

حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس

ألغيت كل المواعيدحتى أكون معاك بالعام الجديد وأقولك بهمس الكلام كل عام وإنت سعيد

في خافقي شوق وغرام وفي نظرة عيوني كلام تقولك كل عام وإنت بخير والدنيا من غيرك ظلام

إسمك بقلبي انكتب بحروف من نور وذهب وخذ مني هالوعد كل عام وحبنا للابد

بمناسبة السنة الجديد نرسل باقة حب معسلة بوسااااات نسكبها على أجمل خد يملكه أغلى بشر

لو كنت ماتهمني ماسبقت الغير ،،،،،وقلت لك كل عام وانت بخير

الكل بقول لك :كل عام وأنت بخيربس أنا غير الناس بقول لك :أنت الخير لكل عام

يا اللي سلبت القلب وياللي كلامك عذب كل عام وأنت الحب

كل سنه وانتم طيبين ,ومعانا موجودين,بالبسمه منورين

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انت بألف خير .

مسجات السنة الجديدة للزوج حب وغرام 2022

الحُب هو أجمل شئ في الحياة وما أروعه حين يكتَمِل بالزّواج الشّرعي ليبدأ الأزواج مستقبلهم السعيد، وتَحقيق أحلامهم التي طالما حلمُوا بِها وخطّطوا لَها أثنَاء علاقة حبهم، وأجمل ما تعبر عنه الزوجة لزوجها عن مدى حبها وعشقها له هي أن تُرسل إليه أجمل مَسجات السنة وخصوصا في مناسبة سعيدة مثل رأس السنة الميلادية.

تمرّ الأيام

وانتظر صوتك

وتمرالأيام

وأتمنّى شوفك

ويمر العمر

وأنا أحبك

**************

فى كلمه أنا نفسى أقولهالك طول عمرى فى قلبى شايلهاك

حبيتك أيوه وأعدهالك

لو تعرف ايه اللى فى قلبى مش عارف اقول ولا اخبى احساسى ان انا عايزك جمبى

****************

ابيع الكون وأشتريك

من حنان القلب اعطيك

ياترىيرضيك حبيبي

عشان أرضيك؟

**************

أهجر الدنيا وأجيك

وأخليها على شانك

منواللي يستاهل

ياخذ مكانك

ياعمري

***************

كيف أناديك عمري والعمر فاني

إنت غير الناس عندي

ولك غلا ولا لك ثاني

**************

دمعي علي الخد سايل

مشتاق وحظي مايل

أكتب بالقلم السايل

أحبك بكل الوسايل

************

أنا رسالة جايه من انسان قاعد بروحه يفكر فيك كثير ويسلم عليك

***************

يمر إسمك على سمعي

وأغرق في بحر دمعي

وإذا الوقت فرقنا

أذوب وينطفي شمعي

***************

أفتخر إنك حبيبي

وإنك الحب الحقيقي

يكفي إني لاذكرتك

أنسى أحزاني وضيقي

****************

تغيب الشمس والناس تنام

يغيب القمر ويزيد الظلام

لكن تغيب إنت هذا حرام

************

تحياتي لك

شيل أول حرف

وأقبل الباقي هدية

***********

أ

ح

ب

ك

ا ح ب ك

بالطول بالعرض

(أحبك)

**************

أحبك وأحب من يحبك وكل من حاول يحبك وكل من فكريحبك وأحب الحب لأنه منك

************

تمنيت ان اكون دمعه حتى

اولد في عينيك

واعيش على خديك

واموت عند شفتيك

****************

لو خانك حبيب

لو قهرك قريب

لو طعنك غريب

تلقاني مثل ضلك ما اغيب

******************

كل دمعه تنزل باسمك

وكل دقه بقلبي تقول

احبك

******************

رغم الثلوج

رغم العواصف

رغم البرد

مشتاق جدا جدا لبرد أنفاسك

******************

أنا وأنت شجرة توت

أنا فرع دهب وأنت فرع ياقوت

واللي يفرقنا يا رب يموت

******************

أنـــــــت شفا قلب من الهم منصــــاب

وشوفك يسلي حاملين المصـــــــايب

وأنا عليك أغــــــار ياسيد الأحبــاب

يا أغلى من الدنيا وكـــل الحـــبايب

****************

لوخيروني بين حبك ومال قارون اختار مال قارون وأقدمه لك هديه

******************

كم قمر في الكون؟

اثنين واحد في السماء وواحد قاعد يقرأ الرسالة

***************

لو أنسى كل الناس

وأنسى أنا حالي

ويموت كل أحساس

ما انساك يالغالي

***********

الله

ياربى

مش مصدق

مش معقول

الجمال ده كله

قاعد يقرا رسلتى انا