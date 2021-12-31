تراند اليوم : كلمات تهنئة بالعام الجديد 2022 .. كلام جميل للحبيب في راس السنه أجمل كلمات للحبيب بمناسبة راس السنة 2022

كلمات تهنئة بالعام الجديد 2022 كلام جميل للحبيب في راس السنه أجمل كلمات للحبيب بمناسبة راس السنة 2022 مع اقتراب شروع هذه المناسبة الجميلة لا يتوقف الناس عن البحث حول اجمل 50 مسج تهاتي براس السنة الميلادية 2022 وأجمل رسائل ومسجات العام الجديد من أجل تبادلها بينهم، لهذا سوف نُقدم إليكم أجمل مسجات معبرة عن التهنئة بالعام الجديد فيما يلي:

عام جديد على الأبواب وحبك بقلبي لسه ما مات، مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات.

راح عام بكل ما فيه، وجانا عام جديد وش يا ترى فيه، لكن أكيد انت أجمل وأغلى ما فيه.

البقية في حياتك، ننعي لك العام القديم، كان الله في عوننا جميعاً وألهمنا الصبر والسلوان.

بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من عام جديد، يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا.

يا طيور السلام مري عليهم، وبالسنة الجديدة هنيهم وخبريهم إني بدعيلهم بعام خير وربنا يحقق أمانيهم.

كل سنة وانت بخير بمناسبة العام الجديد.

تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد، كل سنة وانت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.

بعدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر بالسنة الجديدة.

كم نحدد سعداء حينما أبقتنا الأقدار حتى هذا اليوم لنُرسل أجمل التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة الى اشخاص لا نحمل لهم في قلوبنا إلا كل الحب والتقدير والاحترام، كل سنة وأنتم بألف خير.

كلام رومنسي للزوج بمناسبة العام الجديد 2022

لا شك أن الزواج يُعد من أسمى العلاقات التي شرعها الله سبحانه وتعالى في أرضه بين عباده، حيث جعل هذه العلاقة تسخير للمودة والرحمة بين الأزواج، كما أن الاهتمام بين كلا الزوجين يُعتبر من إحدى أبرز الوسائل التي بإمكانها التعزيز من العلاقة الزوجية بين كليهما، بالإضافة الى ذلك فإن تبادل التهنئة بالعام الجديد بين الزوجين يُساهم في تقوية العلاقة الزوجية وتعزيزها، لذلك تبحث العديد من الزوجات عن اجمل 50 مسج تهاتي براس السنة الميلادية 2022 رومانسية من أجل إرسالها الى زوجها في هذه المناسبة السعيدة، لهذا سوف نُقدم إليكم أجمل كلام رومانسي للزوج بمناسبة العام الجديد فياما يلي:

اللهم اجعل هذه السنة سنة سعيدة على زوجي، واجعلها زوال لهمه ورزق له ولجميع المسلمين.

زوجي كل سنة وانت زعيم قلبي، عام سعيد علينا.

أبو عيالي وأميري ورئيس جمهورية قلبي كل سنة وانت بألف خير.

أبك في كل سنة ألف مرة، وكل سنة وانت بألف خير يا قلبي.

كل سن وانت أعوامي كلها، ربي يحميك وإلي يخليك ويديمك تاج على راسي يا بعد قلبي.

أجمل عام برفقة زوجي وحبيبي الغالي، عام سعيد عليك يا نبض قلبي.

كل الحب والاحترام والتقدير لزوجي الغالي، وكل سنة وانت بألف خير بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

أدعية للسنة الجديدة 2022

من الجدير بالذكر أن التهنئة برأس السنة الميلادية لا تقتصر فقط على اجمل 50 مسج تهاتي براس السنة الميلادية 2022 بل من الممكن ان يتم تبادل التهنئة بهذه المناسبة من خلال الصور أو من خلال الأدعية التي تُعد من أفضل الأمور التي يتم استعمالها للتهنئة بالسنة الجديدة، لهذا سوف نُقدم إليكم أجمل أدعية للسنة الجديدة من اجل تبادلها بين الأحبة والأصدقاء والكثير من الناس، وهذه الأدعية كالآتي:

كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى، كل عام وأرواحنا بذكر الله أنقى، كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى.

اللهم إني أسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

يا رب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.

اللهم اجعلها سنه أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.

هذا عام جديد قد أتى وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني أسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها، اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

كلام عن مرور سنة على حبنا هناك العديد من العبارات الجميلة التي كتبها العديد من الادباء في الحب، ويعبر الشعر العربي الكبير نزار قباني من اعظم الاشخاص وأكثرهم الذي كتبوا عن الحب وان من اروع ما قال نزار قباني عن الحب مكتوب:

لماذا في مدينتنا نعيش الحب تهريباً وتزويراً؟ ونسرق من شقوق الباب ونستعطي الرسائل والمشاويرا؟ لماذا في مدينتنا يصيدون العواطف والعصافيرا؟ لماذا نحن قصديراً؟ وما يبقى من الإنسان حين يصير قصديراً؟ لماذا نحن مزدوجون إحساساً وتفكيراً؟ لماذا نحن أرضيون تحتيون نخشى الشمس والنورها.. لماذا؟

الحب لا تحدده جغرافيا جسد المرأة.

إني عشقتك واتخذت قراري.. فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ لا سلطة في الحب تعلو سلطتي فالرأي رأيي والخيار خياري..

هذي أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحَّار.

وتسأليني ما الحب؟ الحب، أن أكتفي بك ولا أكتفي منك أبداً.

الحب للشجعان.. الجبناء تزوجهم أمهاتهم.

يا وطني الحزين حوّلتني بلحظة من شاعر يكتب الحب والحنين لشاعر يكتب بالسكين.

وبرغم الريح وبرغم الجو الماطر والإعصار، الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار.

اروع ما في حبنا أنه ليس له عقل ولا منطق أجمل ما في حبنا أنه يمشي على الماء ولا يغرق.

الحب ليس رواية شرقية في ختامها يتزوج الابطال.. هو أن تظل على الاصابع رجفة وعلى الشفاه المطبقات سؤال.

ربآآه أشياءه الصغرى تعذبني فكيف أنجوا من الأشياء رباهُ.. هنا جريدته في الركن مهملة هنا كتاب معا قد قرأناه.. على

المقاعد بعض من سجائره وفي الزوايا بقايا من بقاياه.. مالي أحدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه.. أدعي

أنني أصبحت أكرهه وكيف أكره من في الجفن سكناه.. وكيف أهرب منه إنه قدري هل يملك النهر تغييرا لمجراه.. أحبه

اجمل واروع ما قال نزار قباني عن الحب مكتوب

يعتبر الشعر مزار قباني من اكثر الناس الذين كتبوا عن الحب ويسمى نزار قباني بشعر المرأة لكثر القصائد والعبارات التي كتابها عن المرة والحب وان من اروع ما قال نزار قباني عن الحب:

لست أدري ما أحب به حتى خطاياه ما عادت خطاياه.. الحب في الأرض بعض من تخيلنا لو لم نجده عليها لاخترعناه.. ماذا

أقول له لو جاء يسألني إن كنت أهواه إني ألف أهواه.

فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً فالصمت في حرم الجمال جمال.. كلماتنا في الحب تقتل حبنا.. إن الحروف تموت حين تقال.

الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر.. الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر.. الحب منقوش على ريش

العصافير وحبات المطر.. لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلاً ترمى بخمسين حجر.

الحب ليس روايةً شرقيةً بختامها يتزوَّجُ الأبطالُ لكنه الإبحار دون سفينةٍ وشعورنا أن الوصول محال.

الحب في الأرض بعضُ من تخيلنا لو لم نجده عليها لاخترعناه

إن الحب في نظري هو التعويض العادل عن كل بشاعات هذا العالم، وحماقاته، وجرائمه.

أحبيني.. بعيدا عن بلاد القهر والكبت، بعيداً عن مدينتنا التي شبعت من الموت، بعيداً عن تعصبها.. بعيداً عن تخشبها..

أحبيني.. بعيداً عن مدينتنا التي من يوم أن كانت إليها الحب لا يأتي.

وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيلا.. وما همني إن خرجت من الحب حيا وما همني أن خرجت قتيلاً.

فاذا وقفت أمام حسنك صامتاً فالصمت في حرم الجمال جمال.. كلماتنا في الحب تقتل حبنا أن الحروف تموت حين تقال..

لم احبك كشخص فقط بل احببتك كوطن لا أريد الانتماء لغيره.

اجمل ما قال نزار قباني

كتب الشاعر نزار قباني الكثير من العبارات الجميلة عن الحب والعزل والعديد من القصائد الشعرية التي تغزل بها بالنساء وفي حينهم ويبحث الكثير من الناس عن اروع ما قال نزار قباني عن الحب مكتوب، وان من ما كتب نزار قباني في الحب: