تراند اليوم : اغنية ليلة راس السنه نعيشها انت وانا

اغنية ليلة راس السنه نعيشها انت وانا ليلة راس السنة تعيشها انت وانا كلمات، مع اقتراب نهاية العام الجاري، وحلول عام 2022، نجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن جمل وكلمات جميلة تعبّر عن الحب والامتنان للذين حولهم وأحبائهم، متمنين لهم دوام السعادة في عامهم الجديد واستمرار الحب والود بينهم، ولا يقتصر الأمر فقط على العبارات والكلمات، فهناك العديد من الصور والفيديوهات والأغاني التي من خلالها يعبر الشخص عن حبه الكبير والعشق المتبادل بينه وبين الطرف الآخر، فنجد الكثير من الفتيات والشباب الذين يكون بينهم علاقات الحب، يبحثون على محركات البحث عن شئ جميل طربي يهدوه لأحبائهم، ولذلك سنتناول في مقالنا هذا عن أغنية مشهورة عن رأس السنة “ليلة رأس السنة نعيشها انا وانت” كلمات، وهي أغنية رومانسية جميلة يهديها الأحبة لبعضهم في تلك الأيام من السنة، وغنّاها الفنان العراقي نور الزين.

كلمات راس السنة نعيشها انت وانا كلمات

الفنان العراقي نور الزين، تداولت أغانية في السنوات الأخيرة بين الشباب، خاصة بعد انتشار الفن العراقي بشكل كبير، حيث اصبح غناء الفنان نور الزين متداول في الوطن العربي، ومعظم فيديوهاته الغنائية حصدت مشاهدات عالية على اليوتيوب وحصلت على مراكز مرموقة مثل أغنية “جيناك بهاية” والتي حصدت في وقتها 57 مليون مشاهدة وحصدت المركز الثاني آنذاك، ومن الأغاني الشهيرة له التالي: (يدك بالراس، ذكريات، قافل، الله عليك، مو حالفين، تكيل، يمه) وغيرها الكثير من الأغاني، وأحد أكثر الأغاني التي تردد البحث عنها في اليوتيوب وحققت نسب مشاهدات كبيرة جدا أغنية ليلة رأس السنة نعيشها أنت وأنا، وفي مقالنا سنسرد كلمات أغنية ليلة رأس السنة نعيشها انت وانا وهي :

ليلة راس السنة

نعيشها انت وانا

يمك اللحظة حبيبي

تعادل ألف سنة

نسهر وننسى اللوم

نحتفل بأجمل يوم

ندعي هالحب يدوم

كل سنة واحنا بهنا

تذكر همي وتعب جسمي همي لك مشتاك

كبر جرحي وصغر فرحي كرهت الفراق

ليلة راس السنة

نعيشها أنت وأنا

يمك اللحظة حبيبي

تعادل ألف سنة

سنة ضاعت بهموم

زعل ماكو ونوم

فدوة عوضني حبيبي

حب سنة بهذا اليوم

بوسة الي وبوسة الك

جروحي انطيها الك

شتنهزم مني حبيبي

تعيش احساس غير الناس

ما ينقاس بشي موجود

بوسي شفافي لا تخاف

اذ ننشاف ننكر عود

ليلة راس السنة

نعيشها انت وانا

يمك اللحظة حبيبي

تعادل ألف سنة

اللية ننضحك ما ننوح خل هالجرح يروح

ننسى هالدنيا بيوم

ونحضن روح بروح

كل سنه وحبنا يزيد

نعوف كلشي ما يفيد

وكل سنة نشوف حبنا عبالك حب جديد

نعوف الهم وحرقان الدم

نضل نحلم وننسى الكون

طول الليل نحضن حيل

ما نهتم للي يحجون

ليلة راس السنة

نعيشها انت وانا

يمك اللحظة حبيبي

تعادل ألف سنة