تراند اليوم : معايدة راس السنة للحبيبة .. كلمات للحبيب بمناسبة راس السنة 2022

معايدة راس السنة للحبيبة كلمات للحبيب بمناسبة راس السنة حتى أنَّ وجود العلاقات العاطفية في حياتنا أصبح أمراً جميلاً له فوائده الكثيرة على الانسان، فمن الجميل أيضاً أن ندخل عامنا الجديد مع من نحب ومن لهم القلب عاشقٌ، ومن أجمل رسائل السنة الجديد للحبيب.

سنة جديدة مع بعض ي عسى كل سنين عمري وانت حبيبي كل عام وأنا احبك اكثر من اعوامي الأولى.

اتمنى لك سنه جديدة من الحب اعتني بنفسك مازلت احبك ولن انساك مهما طال الزمن.

بأعلى صوت أنا بقربك سعيد ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.

باقة محمّلة ورد وريحان وفل محملة بأصدق الحب مُغلفة بكل الأمنيات لحبيبي بمناسبة السنة الجديدة، كل عام وأنت في وسط قلبي.

هابي نيو يبر يا حبيبي يارب تكون سنة جديدة حلوه تتحقق بها اشياء ودك فيها و احبك استمتعي بيومك.

بسببك بدت لي الحياة بكفة، و أنت بكفة أخرى، بداية هذا اليوم بداية مولد سنة جديدة لي أيضا كل سنه وأنا أحبك جدا.

صباح أول يوم من عام جديد يا سُكر الأيام وحلوها سنه جديده تشبه حسن وجهك ولطافتك، احبك ياحلوة.

بالحب أرسم التهاني، وبالعشق أرتب الأماني، فأنت الحب لقلبي، وقلبي هو أنت، سنة سعيدة مباركة حبيب قلبي.

بدايه سنه جديده و اشياء كثيره فقدت غالين وكسبت اخرين فرحت حزنت تفاجئت انصدمت ومازلت انا عذبه الكلام طاهره القلب واحبك.