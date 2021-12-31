تراند اليوم : كلام عن السنة الجديدة للحبيب .. كلام عن السنة الجديدة لصديقتي

كلام عن السنة الجديدة للحبيب كلام عن السنة الجديدة للحبيب تويتر كلام عن السنة الجديدة لصديقتي كلام عن السنة الجديدة لحبيبتي من أروع الكلمات والعبارات التي تسعد من يقرأها ويهتم بها، ومن هذا الكلم ما يحتاج صاحبه إليه، لتبادُله مَع الأصدقاء والأهل، ففِي كُل عام جديد يحتفِل العالم أجمع في لَيلة الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل عام ببدَاية عام جديد، وكُل دولة تتميز عن غيرها بمظَاهر الإحتفال، والعَديد يقُوم بإرسال كلام جميل عن راس السنة للتعبِير عن المودة والحب والإحترام المُتبادل للأهل والأقرباء والأصدقاء والأحبة، فهذه اللغة من اللغات التي تعمل على تماسُك المجتمع وزيادة الودّ والمحبة، لذلك الكلمات الجميلة والرائعة تصل للقلب بسرعة دون مُعاناة.

اجمل كلام عن راس السنه 2022

الكلام عن راس السنة لاينتهي، فكُل عام جميعنا يُبدع في اختيار الكلمات المُعبّرة والتي تَدخُل القلب بلا استئذان لتُعبّر عن الحب والعشق الكبير في هذا العام الجديد.

لا تحزن على الأمس فهو لن يَعود .. ولا تأسف على اليوم فهو راحل .. واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد .. وكل عام وأنتَ بخير .. مرّت سنين وسنة جديدة بتمر وإحنا الله يعين .. يدمينا فراقكم المُر.

راحت سنة بكلّ ما فيها بأحزانها وأمانيها وجت سنة جديدة .. أتمنى فيها ربي يحقق أمانينا.

أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعوّدت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك.

عدّد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر برأس السنة.

سنة وراء سنة وحبّي لك يزيد، وما أدري هالسنة بشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.

يا طيور السلام مُرّي عليهم وبالعام الجديد هنّيهم، وخبّريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.

أبعث مع كل طير .. من قلب كلّه خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وأنت بخير.

قاربت السنة على نهايتها وتبتدي سنة جديدة .. بنرسي خطاوينا على موانيها .. ونتمنى كل الحب تعطينا.

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين وأقول كل عام وإنتَ بخير.

اليوم أحبك .. وبكرا أعشقك .. وبعده أموت فيك .. والسنة الجديدة مِن غيرك ما أقدر أعيشها.

بكرا الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة .. يا رب المصاعب تلين وتتحقّق أمانينا.

فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني .. لكن تردّدت في اللحظة الأخيرة .. خفت أشتاقلك وما أقدر أشوفك.

سنة جديدة على الأبواب وحبّك بقلبي لسه ما مات .. مَصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات.

عاهدتُ ربي كل ما تمر سنة أحبك .. أزيد وأشتاقلك أكثر .. وأتمنالك أجمل سنة.

مرّت سنين من عمري أجملها يوم شفتك بعيني وبكرا بتمر سنة جديدة أتمنى تروي ظمئي بعز صيفي.

كلام حلو عن السنه الجديده 2022

دومََا نَسعى لاختيار الجمل والكلمات التي تَصِف الحب الذي بداخلنا والتمنيات بالتوفيق والنجاح في هذه السنة الجديدة، لتكُون مليئة بالمسرّات والأفراح بعيدََا عن الآلام والاحزان، ونطرح هُنا أجمل كلام حلو عن سنة 2022الجديدة.

أبعث مع كل طير.. من قلب كلّه خير.. لإنسان مكانه غير.. كل عام وأنت بخير.

قاربت السنة على نهايتها وتبتدي سنة جديدة.. بنرسي خطاوينا على موانيها.. ونتمنى كل الحب تعطينا.

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين وأقول كل عام وإنتَ بخير.

اليوم أحبك.. وبكرا أعشقك.. وبعده أموت فيك.. والسنة الجديدة مِن غيرك ما أقدر أعيشها.

بكرا الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة.. يا رب المصاعب تلين وتتحقّق أمانينا.

فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني.. لكن تردّدت في اللحظة الأخيرة.. خفت أشتاقلك وما أقدر أشوفك.

سنة جديدة على الأبواب وحبّك بقلبي لسه ما مات.. مَصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات.

يا طيور السلام مرّي عليهم.. وبالعام الجديد هنيهم وخبريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.

بريح العطر والريحان بآيات من القرآن أهنيك يا أحلى إنسان.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

نصيحة مُحب.. شوف نفسك هالسنة وحاسبها.. وشوف غلطاتك وعدّلها.. وابدأ سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.

تبدأ سنة جديدة ولا نريد رسائل قديمة.. نريد كل شيء جديد نتفائل فيه بسنة سعيدة.

البقية في حياتك.. ننعي لك السنة القديمة.. أعاننا الله جميعاً.. بالصبر والسلوان.

بقلبي حطيتك.. وبالتهاني خصيتك.. وعلى الناس أغليتك.. وبالسنة الجديدة هنيتك.

مرّت سنة وجات سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبّك بقلبي محفوظ وأمين.

كل عام وحبّك الأجمل.. يا مضوي شمعة سنيني.. كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها.. لكن أكيد إنتَ أغلى وأحلى ما فيها.

للغاليين بس.. اللي أحبهم ويحبوني.. كل عام وأنت بخير بالسنة الجديدة.

أنا وقلبي فدى عيونك تعودت على فنونك، وما أبي سنة جديدة من دونك.. أبي أعيش روعة جنونك.

بلا بداية يبدأ العام الجديد منذ البداية وكأنّ النهاية خاتمة الحكاية.

أقدم لك عيديّة اعتبره هدية.. برأس السنة الميلادية.. بوسة لأحلى خدود وردية.

شوف نفسك هالسنة وحاسبها وشوف غلطاتك وعدّلها، وابدأ السنة الجديدة بنفس حلوة وبريئة.

مرّت سنة وجت سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبّك بقلبي محفوظ في كل آن وحين.. وكل عام وإنت بخير.. يا رب آمين.

عاهدت ربّي كل ما تمر سنة أحبك أزيد وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أجمل سنة.

لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول سنة سعيدة يا أغلى البشر.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس يا اللي غلاك ماله قياس.. كل عام وأنتَ أسعد الناس.

أبعث مع كل طير من قلب كلّه خير لإنسان مكانه غير كل عام وأنت بخير.

يا حظّك يا بختك مين قدّك.. أنا بقولك كل عام وأنت بخير.

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصّيتك وعلى الناس أغليتك وبالسنة الجديدة هنيتك.

رسائل عن بداية السنه الجديده 2022

الرسائل كثيرة تَحمِل الكلام النابع من القلب المُحمّل بالحب والمودة والتمنّيات الجميلة بالحياة السعيدة.