تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2022 .. mtv lebanon live مباشر ميشال حايك توقعات 2022 بث مباشر ميشال حايك تنبؤات 2022 بث مباشر قناة ام تي في ميشال حايك توقعات ميشال 2022

توقعات ميشال حايك على قناة MTV اللبنانية لعام 2022 وموقع الخليج 365، يترقب الكثير من الأشخاص يوم 31/ 12/ 2021م. حيث موعدهم على القناة اللبنانية إم تي في، مع نجم التوقعات الفلكية للأبراج المختلفة ميشال حايك، فمن المتوقع ظهور ميشال حايك وفي جعبته الكثير من التوقعات والتنبؤات لمستقبل ألمع النجوم، ومصير الدول، والقادة والرؤساء حول العالم. الكثير يترقب على أحر من الجمر موعد عرض حلقة توقعات ميشال حايك على قناة MTV اللبنانية لعام 2022.

توقعات ميشال حايك 2022

توقعات ميشال حايك 2022، ينتظر كافة الشعب العربي هذه الحلقة، لمعرفة مصير الدول العربية، وما سيحدث خلال 2022 في العالم. لا سيما أن ميشال حايك يأتي بتوقعات تكاد جميعها تصيب الواقع، وتتحقق؛ وبالرغم من أننا نعلم أنه كذب المنجمون، حتى وإن صادفت توقعاتهم، وتحقق جزء منها، إلا أن الكثير يؤمن بميشال وتوقعاته. حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة جداً على قدوم ليلة رأس السنة، وبداية العام الجديد 2022، وينتظر العالم بأسره هذه اللحظات، لتوديع عام بكل ما كان فيه، واستقبال عام لعله يحمل مع توقعات ميشال الأمل للبعض، فاللهم إنا نستودعك عام مضى من أعمارنا، ونستودعك عام آخر قادم إلينا فبارك لنا في أيامنا وأعمارنا، وأفرحنا بما هو آت.

موعد عرض حلقة توقعات ميشال حايك على قناة MTV اللبنانية لعام 2022

ميشال حايك هو عالم فلك يتوقع الأحداث وفق حسابات فلكية محددة يقوم بها، وهو لبناني الجنسية، اشتهر في العالم بتوقعاته المصيبة في أغلب الأحيان. كما ينتظره الملايين ليلة رأس السنة في حلقة خاصة به على قناة MTV اللبنانية، وذلك للاستماع لما يتوقعه في جميع نواحي الحياة. فهو يتوقع ما سيحدث في الدول خاصة البارزة منها والتي فيها صراعات، كما يتوقع لبعض الشخصيات العربية والعالمية أحداث خاصة بهم، بالإضافة إلى توقعات الأبراج التي يقدمها لكل برج على حدة. حيث يكون موعد عرض حلقة توقعات ميشال حايك على قناة MTV اللبنانية لعام 2022 الساعة الثامنة والنصف بتوقيت لبنان.

توقعات ميشال حايك 2022 للابراج

توقعات ميشال حايك 2022 للابراج، لقد توقع ميشال حايك لكل من سوريا، وفلسطين، كذلك العراق، وأيضاً السعودية في العام المنصرم 2021م. حيث كان من أشهر توقعاته التي تحققت انفجار مرفأ لبنان، كما يتوقع ميشال للابراج، ويتم عرض توقعات ميشال حايك 2022 للابراج أيضاً في حلقة خاصة ليلة رأس السنة. كما توقع ميشال حايك لعمرو دياب مرضه الحالي وانشغال جمهوره به. ويعمل ميشال حايك في علم الفلك منذ مدة طويلة جداً، حيث بدأ من العام 1985م.

تردد قناة mtv اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات 2022

تردد قناة mtv اللبنانية على قمر النايل سات 2022، وها هو تردد قناة mtv اللبنانية على النايل سات والذي يبدو كالتالي:

تردد القناة: 11938

الاستقطاب: عمودي v

الترميز: 27500

تردد قناة mtv اللبنانية على القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة MTV اللبنانية على عرب سات كالتالي:

تردد القناة: 11977

الاستقطاب: عمودي v

الترميز: 27500

رحلة قناة MTV اللبنانية

كان مسار هذه القناة حافلا بالإنجازات، وكان مسارها على النحو التالي:

وقد حققت القناة نسبة مشاهدة عالية للبرامج المختلفة التي تبثها بشكل يومي.

استطاعت القناة أن تستقطب آلاف المتابعين لأنها تعمل على البرمجة السياسية والتغطية الميدانية خاصة في لبنان.

كان للقناة تأثير كبير على تغطية الثورة اللبنانية والاحتجاجات الحاشدة في بيروت التي بدأت العام الماضي، وتضاءلت تلك الاحتجاجات نتيجة تفشي جائحة كورونا الذي ضرب دول العالم.

أهداف MTV اللبنانية

لهذه القناة أهداف عديدة منها ما يلي: