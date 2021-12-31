تراند اليوم : توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 ليبيا

توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 ليبيا تعتبر الفلكية ليلي عبد اللطيف من اشهر علماء التوقعات في عالم الابراج الفلكية ولها باع كبير في الدراسات الخاصة بالتوقعات، و ليلى عبد اللطيف مِن مَوالِيد العَاصِمة الّلبنانية بيروت، و تحظى بالكثير من المتابعين والتي يَحترمها ويعتمد على توقعاتها المَلايين مِن الناس، وهُنا نسرد لكم أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة 2022 لكافة الدول العربية.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 لليمن

ان اليمن من اعظم البلاد العربية التي تمثل الكثير من الحضارات، ولكن طرئة عليها بعض من الصراعات والنزاعات بسبب مكانتها التاريخية، وبالتالي نرسد لكم اهم التوقعات التي سوف تشهدها في العام الجديد 2022 بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، حيث تَشهد المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية بعض من المُناوشات والنّزاعات، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن.

توقعات ليلى عبد اللطيف2022 لليبيا

وبانتهاء العام الحالي وبدء عام جديد 2022، تنتشر العديد من التوقعات لمختلف علماء التوقعات ومن اشهرها توقعات الجكتورة ليلي عبد اللطيف، حيث تَحدّثت الفلكية ليلى عبد اللطيف عن ليبيا من حيثُ أن التدخل العسكري حاصل لا محالة وولادة حُكومة قبل نهاية العام وخَطة دَوليّة لِحماية النّفط الليبي.

توقعات ليلى عبد اللطيف2022 لسوريا

وبخصوص جمهورية سوريا ذكرت الفلكية الشهيرة في عالم التوقعات ليلي عبد اللطيف الكثير من التغيرات التي سوف تطرئ على سوريا، وقالت ليلى عبد اللطيف عن اهم توقعاتها لجمهوريّة سُوريا لهذا العام الجيد، هي أن الشعب السوري يستفيق عَلى حلّ سِياسي والحوادث في سوريا تأتي متسارعة ومفاجأة من الرئيس الروسي والاسد قبل نهاية العام.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 للعراق

سنتحدث في الفقرة التالية عن اهم التوقعات الجديدة للدكتورة ليلي عبد اللطيف لجمهورية العراق، حيث تشهد العراق الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية مِن قِبَل العديد من الجماعات المسلحة، وعن توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لهذا العام الجديد لجمهورية العراق هي أنّ الحلول في العراق تبدأ مِن المُوصِل وصولََا إلى الأمان والسلام وستشهد العراق خضة سياسة كبيرة والولايات المتحدة ستساعد الجيش العراقي.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 للسعودية

سردت ليلي عبد اللطيف المشهود لها بالتوقعات الفلكية والابراج، اهم مجريات الاحداث المتوقة للمملكة العربة السعودية، ومن ابرز توقعات العلامة الفلكيّة ليلى عبد اللطيف عَن المملكة العربية السعودية أنّ ولي العهد سيُحقّق إنجازََا أمنيََا غير مسبوق، وولي ولي العهد سيحقق المزيد من الاجراءات الداخلية التي ستنقِل السّعودية إلى قمة التغيير.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 للبنان

ذكرت الفلكية ليلي عبد اللطيف مع بداية العام الجديد 2022 الخاصة بلدول لبنان ومن اهم توقعاتها ، ان جمهورية لبنان تنعم بهدوء وهي تَحظي بِمُستقبل اقتصادي وسياسي تُحسد عليه عن بقية الدّول العربية التي يسودها الخراب والدمار، ومن أهمّ تَوقّعات العالمة الفلكية ليلى عبد اللطيف لدولة لبنان لهذا العام 2022 هي:

قبل نهاية عام 2022 حوادث متسارعة سيشهدها لبنان ستساهم في نشر اجواء توتر في الشارع.

الاقتصاد في لبنان سيتخطى الظروق الصعبة وسيبقى قويا.

الاستقرار أمام الدولار الاميركي سيؤدي الى جلب استثمارات.

3 مشاريع اقتصادية ضخمة ومفاجاة مع ارتفاع اسهم سوليدير وحركة فاعلة في وسط بيروت ستؤدي الى تحريك السوق.

العقاري في كل المناطق اللبنانية وسترتفع حركة البيع والشراء للاراضي والشقق السكنية.

لبنان سيكون من اهم مراكز السياحة وسيكون مثل دبي من حيث الاسعار والاعمار.

حدث مفاجئ يتعلق بشخصية مرموقة وقطع طريق المطار من بعض الحشود الغاضبة والجيش.

منطقة الشمال قادمة على مزيد من الاستقرار والاعمار والانماء من طرابلس الى عكار الى جبل محسن.

منطقة طرابلس ستشهد حالة حزن بسبب خبر حزين حيث تفقد منطقة الشمال شخصية كبيرة وقديرة على الساحة.

البقاع ستعود الى قلب الحديث من خلال حدث امني حيث يتدخل الجيش بقوة ويلاحق المسلحين.

خلال حدث سياسي يتمثل بحضور شخصيات وقيادات اسلامية ومسيحية وزحمة اعلام بسبب غياب شخصية بقاعية فاعلة.

تطور في ملف الاسلاميين بسبب قضية حساسة تضع المشنوق وريفي في المواجهة الامنية والمفاجاة على ابواب سجن رومية.

اكثرية الاسلاميين خارج القضبان.

لبنان على موعد مع انتفاضة وطنة وكاملة من خلال تعديل الطائف أو البحث عن اتفاق جديد.

اتفاق الطائف لن يبقى كما هو خصوصا في ما يتعلق ببنود الرئاسة والشراكة.

حوادث مهمة خلال فصل الصيف: مفاجاة في الملف الرئاسي- الاجهزة الامنية تحبط مخططا لاحداث فتنة في الشارع.

كشف المزيد من ملفات الفساد والحراك الشعب يعود الى الشارع.

القوات اللبنانية امام خيارات صعبة وهي قد تخرج من 14 آذار والحريري سيعيد حساباته ويحاول توحيد الصفوف انطلاقا من معراب التي سيزورها.

قضية تلوث المياه تعود الى الواجهة وتدخل ابو فاعور سيحمي مياه الشاطئ والابار من كارثة بيئة وحملة للشباب ترعاها البلديات.

الموسم السياحي سيكون مميزا وستشهد الفنادق نسبة حجوزات عالية وزحمة وافدين الى مطار رفيق الحريري ووجود

الانظار تتجه الى بعلبك ومخيم عين الحلوة وبرج البراجنة في قلب الحدث من جديد.

رحيل شخصية كوميدة لبنانية.

توقعات ليلى عبد اللطيف2022 للمغرب والاردن

تعتبر بلاد المغرب العربي والمملكة العربية الهاشمية من خير البلاد العربية التي تحظى بهدوء، وبينما طالت توقاعات الفلكية ليلي عبد اللطيف، وقالت عنها، إنّ المَغرب والأردن مِن الدّول الهادئة نسبيََا عَن غيرها من الدول العربية، والتي تحظى بهدوء شعبي وتنعم بالرّكود ومن توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لبلاد المغرب والاردن 2022.

الدول الاكثر امانا بين بلدان العالم الاستقرار سيميز هذه الدول

سليمان فرنجية: لقاء بينه وبين الحريري بحضور شخصية ثالثة ستصدم اللبنانيين وهو مرشح دائم للرئاسة وهو سيكون رئيسا يوما ما.

جان عبيد: في قصر بعبدا

وائل ابو فاعور: حالة من الغضب بسبب فضيحة جديدة ووزارة الصحة تقوم بحملة واسعة وبانجاز صحي والوزير سيقوم بجولة تشمل المستشفيات وسيكون داخل غرف العمليات وتصوير الاشعة وبعض المختبرات

وليد جنبلاط: يتجه الى اتخاذ بعض الخطوات الايجابية باتجاه حزب الله وزيارة مفاجئة له الى مصر والسعودية وستشهد الدامور والجية مشاريع سياحية برعاية جنبلاط وتيمورصورة لجنبلاط على شاطئ البحر في حدث مهم- دمعة حزن على خده لحدث مؤسف فهو قد يفقد شخصا مقربا منه

فضل شاكر يعود الى الفن والحفلات بعد مثوله أمام القضاء وسيقدم أغنية حزينة للجيش اللبناني

احمد الاسير: نهاية عادلة لهذا الملف وحالته الصحية حرجة

سعد الحريري: جهوده في اعادة توحيد الصفوف سوف تنجح وبداية هذا النجاح من الانتخابات البلدية في بيروت وصيدا وهو

سيقوم بخطوات جريئة وفرنجية وبري لن يكونا بعيدين عن هذه الخطوات

جان قهوجي: قبل حلول شهر آب سوف تحتفل قيادة الجيش بعيدين وقائد الجيش سيسجل انتصارا جديدا على العدو الاسرائيلي وسيتم احباط مخطط للايقاع بين الجيش والاهالي في مناطق الشمال والجبل

صلاح جبران قائد الدرك السابق: اسمه سيكون حديث الناس والاعلام وهو سيدخل الى الواجهة السياسية خصوصا في الجنوب

نهاد المشنوق: بعد قراره اجراء الانتخابات البلدية، قرارته المقبلة ستكون اكبر واهم، وستحصل انجازات لوزارة الداخلية تمنع التزوير في الاوراق الثبوتية والمشنوق سيتعرض للمزيد من الهجوم لكنهم لن ينالوا منهة وسيتم تغيير جوزات السفر اللبنانية

نبيه بري: وجود بري على الساحة الاقليمية واللبنانية يدعو للاطمئنان والتفاؤل لما يملكه من حنكة وهو سيكون والحريري والسيد نصرالله في صورة واحدة

الراعي: لقاء مفاجئ له مع بري بشأن استحقاق كبير وهو سينجح في جمع القيادات على طاولة واحدة وسيلعب دورا كبيرا باعادة اعمار الكنائس في سوريا وهو سيزور سوريا ثم دبي وسيلعب دورا بانشاء اول كنيسة مارونية في الامارات.

غازي العريضي: وزير من جديد يوما ما

توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 لشخصيات اجنبية وعربية

سنتحدث في الفقرة التالية عن اهم التوقعات التي تحدثة عنها الفلكية والدكتورة ليلي عبد اللطيف لبعض من الشخصيات الاجنبية والعربية والتي تضم بعض من مشاهير الفن والسياسة، ومن بين توقعات ليلي عبد اللطيف الجديدة 2022 للشخصيات هي:

اوباما: سيواجه مشكلة داخلية كبيرة مع الكونغرس تتعلق بايران وهو سيقطع زيارته لاحدى الدول ويعود الى بلاده بسبب حدث كبير وستظهر امراة جديدة في حياته الى العلن

هولاند: فرنسا تلعب دورا بارزا على الساحة اللبنانية من خلال وساطة فرنسية بين السعودية وايران لتسهيل عملية انتخاب رئيس وهولاند سيواجه احداثا كبيرة في فرنسا وفرنسا ستتدخل عسكريا في ليبيا

بوتين: مفاجات عسكرية روسية في سوريا وهو سيزور مصر وسوريا ولبنان وروسيا والصين ستشكلان القوة العالمية الجديدة وبوتين سيصدر قرارا كبيرا يفاجئ الجميع

السيسي: القيادة المصرية في موقف قوي وتماسك مع الجيش والشعب وما تشهده مصر اليوم سحابة صيف عابرة ومن خلال التوافق المصري السعودي ستعود مصر “أم الدنيا”

الاسد: يتخذ بعض القرارات التي تساعد على الحل ولبنان سيلعب دورا كبيرا في الاعمار وسيكون الاسد في بعض المناطق السورية بين الشعب في حدث مهم

وائل كفوري: نجم صيف 2022 بسبب اغنية خاصة وهو سيكون محط الانظار في حدث مهم

مروان خوري: سوف يصل الى قمة الابداع من خلال اغنية جديدة سوف تنتشر في العالم العربي وهي مرتبطة بمناسبة معينة

شرين عبد الوهاب: تتحضر لعمل فني جديد ومميز وهي في القصف الذهبي من جديد.