تراند اليوم : الفنان السوري مكسيم خليل يستذكر حاتم علي بـ"قصة قصيرة" من خماسية "مطر أيلول"

الفنان السوري مكسيم خليل يستذكر حاتم علي بـ"قصة قصيرة" من خماسية "مطر أيلول"

دمشق / الخليج 365

نشر الممثل السوري الشهير مكسيم خليل، على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه بالمخرج السوري الراحل ​حاتم علي​ والممثلة السورية نادين تحسين بيك.

وبحسب مكسيم خليل، فإن الصورة التي نشرت بمناسبة مرور سنة على رحيل حاتم علي، تعود لآخر يوم تصوير من مسلسل "خماسية مطر أيلول".

وعلق على الصورة، قائلا: "في آخر يوم تصوير من مسلسل خماسية مطر أيلول، وفي آخر مشهد من ذاك اليوم، وبعد ١٥ يوم من التصوير المتواصل المتعب، وصلنا أنا ونادين لهذا المشهد الذي سينهي تصوير هذه الخماسية، قلت لها مشهد مطر، قليل من الضحك والتأمل وسينتهي الأمر، وبكل الأحوال لا يمكن إعادة المشهد، سيأخذ الكثير من الوقت لاعادة التحضير".

وأضاف في تعليقه الطويل: "صورنا المشهد بهذا المزاج وكأننا نسينا أننا مع مخرج يحمل من وجهات النظر واحترام المهنة ماهو أوسع من فكرة أن تقول "مشهد و بيمرق"

جاء حاتم أو بالاحرى ما يحق له فعلا أن تناديه دوما استاذ حاتم ليقول: "لا موهيك هذا المشهد له معنى آخرر، وشرح لنا لماذا وكيف ومتى، ببساطة العارف وثقة المتمكن، وأضاف عائداً الى المونيتور :"يالله سنعيد المشهد".