تراند اليوم : اغاني راس السنه 2022

ليلة راس السنة نعيشها انت وانا كلماتونبذة عن مغنيها نور الزين العراقي، الاغاني من اكثر انواع الفن التي تلاقي رواجا كبيرا عند الناس ويحبون الاستماع اليها في كل مكان وزمان، فنجد ان هنالك اغاني يتم الاستماع اليها في الافراح وهنالك اغاني يستخدمها الناس في حفلات اعياد الميلاد ولكل مناسبة خاصة يجد الناس اغاني خاصة بها يربطونها بهذه المناسبة، كما ان هنالك فنانين يملكون شعبية كبيرة ويحب النا الاستماع الى كل ما يقومون باطلاقه من اغاني جديدة واعمال مختلفة، وتختلف الاغاني في اللهجة التي يتم الغناء بها فهنالك اغاني خليجية واغاني لبنانية واغاني مصرية ولكل انسان ذوقه الخاص في الاستماع الى اللهجة المحببة له .الفنان نور الزين العراقي

الفنان نور الزين مغني وملحن عراقي شاب، ولد في بغداد في 27 أكتوبر 1986 يبلغ من العمر 34 عام أعزب، بدأ حياته الفنية بأولى أغانيه (لا ما جبرتك) التي صدرت عام 2009، وبعدها توالت نجاحات الفنان بأغنياته الجميلة، ففي عام 2015 حصدت أغنيته (جيناك بهاية) المركز الثاني في Top 10 للأغاني العربية الأكثر مشاهدة، حيث حصدت 57 مليون مشاهدة في وقت قياسي، وقد كانت الأغنية ديو مع الفنان غزوان الفهد، ومن أشهر أغاني الفنان نور الزين لا ما جبرتك، مدري أصار بالدنيا، لو بي خير، لا تذكروني بحبيبي، علية، الله لا يعوزني لحد، لا ما نرجع لا، أه يا ليل لو، الله عليك، شكول شكول، ليلة راس السنة وغيرها من الأغاني الرائعة، وتعتبر شركة الريماس ميوزك الشركة المنتجة لأغانيه.

ليلة راس السنة نعيشها انت وانا كلمات

ليلة راس السنة من أجمل الأغنيات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويزيد البحث عنها في محرك البحث قوقل، فهي أغنية جميلة للاحتفال براس السنة خاصة للعشاق والأحباب، لقيت رواجاً كبيراً العام الماضي بين الشباب في احتفالات راس السنة، الأغنية للفنان نور الزين يشاركه الغناء الفنان أمير، كلمات قصي عيسى، وألحان الفنان أمير، واليكم عبر منصتنا كلمات أغنية ليلة راس السنة كاملة.

ليلة راس السنة

نعيشها انت وأنا

يمك اللحظة حبيبي

تعادل ألف سنة

نسهر وننسى اللوم

نحتفل بأجمل يوم

ندعى هالحب يدوم

كل سنة واحنا بهنا

كثر همي وتعب جسمي وحرق دمي الك مشتاق

كبر جرحي وصغر فرحي وكسر جنحك كرهت الفراق

كثر همي وتعب جسمي وحرق دمي الك مشتاق

كبر جرحي وصغر فرحي وكسر جنحك كرهت الفراق

ليلة راس السنة

نعيشها انت وأنا

يمك اللحظة حبيبي

تعادل ألف سنة

سنة ضاعت بهموم

زعل ماكو ونوم

فدوة عوضني حبيبي

حب سنة بهذا اليوم

بوسة الي وبوسة الك

جروحي انطيها الك

شتنهزم مني حبيبي

مني شيهزمك ولك

تعيش احساس غير الناس

ما ينقاس بشي موجود

بوسي شفاف لا لا تخاف

اذا ننشاف ننكر عود

تعيش احساس غير الناس

ما ينقاس بشي موجود

بوسي شفاف لا لا تخاف

اذا ننشاف ننكر عود

لا تخاف ننكر عود

ليلة راس السنة

نعيشها انت وأنا

يمك اللحظة حبيبي

تعادل ألف سنة

الليلة نضحك ما نوح نخلى هالهم يروح

ننسى هالدنيا اليوم

ونحضن روح بروح

كل سنة وحبنا يزيد

نعوف كلشي ما يفيد

وكل سنة ونشوف حبنا عبالك حب جديد

نعوف الهم وحرقان الدم

نظل نحلم وننسى الكون

طول الليل نحضن حيل

يا هم بشي للي يحكون

نعوف الهم وحرقان الدم

نظل نحلم وننسى الكون

طول الليل نحضن حيل

يا هم بشي للي يحكون

ليلة راس السنة

نعيشها انت وأنا

يمك اللحظة حبيبي

تعادل ألف سنة

والآن بامكانكم الاستمتاع بكلمات أغنية ليلة راس السنة، ومشاهدة الفيديو كليب عبر الرابط التالي من خلال موقعنا المنصة.

كلمات اغنية اخرى لنور العراقي وهي اغنية يدك بالراس

حبك يدك بالراس .. يدق يدك .. ماليني حب واحساس

غير انت تاج الراس .. وهذا مكانك

حبك سوالف ليل .. وشفاك طعم الهيل

بقلبي عادي تعيل .. هذا مكانك

واريدك يا غالي ياللي منور اليالي

و اريدك حبيبي غيرك ولا يحلالي

يا اولي واخري بس انت شاغل بالي

ولا تصدك انا اعوفك .. بس انت عندي غالي

غيرك ابد ما اريد .. حبك الي تعويد .. ضحكتك جنها العيد ذبت بحنانك

حبك نقش بالروح .. من بالي أبد ماتروح

شتسوي لك مسموح .. زيد بدلالك

غيرك صعب اختار .. قلبي مكانك صار

عاجبني بيك احتار .. زيد بدلالك

واحضنك .. حبيبي .. وبقلبي أريد اضمك

من غيرك .. احسك .. مثل الهوا واشمك

اعوفك .. بعيدة .. كل عمري ابقى يمك

ما اسوى اني بدونك .. لك فدوة روحي لاسمك

غيرك أبد ما أريد .. حبك الي تعويد .. ضحكتك كانها العيد ذبت بحنانك