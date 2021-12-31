تراند اليوم : نتائج يانصيب تركيا 2022 .. رابط نتائج سحب يانصيب تركيا 2022 إصدار ليلة رأس السنة

يمكن الدخول إلى رابط نتائج يانصيب تركيا 2022 من أجل الاستعلام عن أرقام الورقة الرابحة في نتيجة السحب العشوائي الذي يتم مباشرة أمام الشاشات والكاميرات لضمان الشفافية والمصداقية. حيث تم الاعلان عن أسماء الفائزين بعد منتصف ليلة رأس السنة الميلادية عقب إغلاق صناديق التقديم للجائزة الكبرى والجوائز الفرعية الأصغر.

وتبلغ قيمة الجائزة المالية الكبرى في يانصيب تركيا 2022 بالنسبة الجديدة تبلغ 100 مليون ليرة تركية، ويتم إعلان أرقام بطاقة واحدة فائزة بها، بالإضافة إلى مبالغ أقل مقدارًا منها للرابحين.

ووفق مصادر اقتصادية، فإن الشخص الذي يحمل البطاقة الثانية في نتائج سحب يناصيب تركيا، يحصل على مبلغ مالي يزيد عن 560 مليون ليرة تركي، منوهة إلى أن المشتركين لهذا العام من مختلف الجنسيات والدول.

ودعت الذين تمكنوا من الاشتراك في اليانصيب التركي لسحب رأس السنة، إلى عدم القلق؛ كون الجوائز كثيرة ويتواصل الإعلان عن البطاقات الرابحة حتى الخامس من شهر يناير / كانون الثاني، عبر المنصات المتخصصة.

وأكدت المصادر التركية للمشرق نيوز، أن الاقبال الكبير على شراء بطاقات اليانصيب في تركيا 2021 منذ أيام يعكس مدى الأزمة وحاجة المشترين إلى الفوز بالجائزة المالية الكبرى في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

يُذكر أن وسائل إعلام تركية، كانت قد تداولت عبر المنصات الاجتماعية، مقاطع فيديو تُظهر لحظة تكدس المواطنين أمام المتاجر رغم جائحة فيروس كورونا، للحصول على ورقة يانصيب لسحب ليلة رأس السنة الجديدة 2021.

موضحة أن نتائج سحب يناصيب تركيا تشمل جائزة 10 مليون ليرة تركية ومليون فقط، في حين بعض البطاقات الرابحة تحصل على مبالغ ترضية تتراوح قيمتها الفعلية ما بين 120 ألف إلى 200 لدى البعض.

القائمة الكاملة لنتائج اليانصيب الوطني للعام الجديد 2022

120 مليون ليرة تركية من الأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى

12 مليون ليرة تركية رقم الفوز بالجائزة الكبرى

مليون و 200 ألف ليرة تركية من الأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى

120 ألف TL رقم الفوز بالجائزة الكبرى

12 ألف ليرة تركية رقم الفوز بالجائزة الكبرى

6 آلاف ليرة تركية من الأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى

2000 رقم الفوز بالجائزة الكبرى

1000 ليرة تركية للأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى

500 ليرة تركية للأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى

300 ليرة تركية للأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى

240 ليرة تركية للأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى

120 (إطفاء) الأرقام الفائزة بمكافأة ليرة تركية

120 ألف ليرة تركية (ترضية) أرقام فائزة بمكافأة

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