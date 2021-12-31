تراند اليوم : تهنئة راس السنة 2022 .. تهنئه بمناسبه السنه الجديده 2022 .. بوستات تهنئه بالعام الجديد 2022

تهنئة راس السنة 2022 لكم تهنئه بمناسبه السنه الجديده 2022 وأجمل بوستات تهنئه بالعام الجديد 2022 تهنئه بمناسبه السنه الجديده 2022 رسائل راس السنة الميلادية 2022، أمل تألق وارتقى، مثل النجوم في السماء محلقا، في عام مضى، قلبي من الهموم قد تمزقا، كنت وحدي أسير، في حزني عشت مثل الأسير، حتى لاحت بشرى العام الجديد، فبدأت أركض نحوه، ورأيت الزهر يزهر منه، وشعرت بقيد روحي ينكسر، فالغيم حتماً ينجلي، وشمس العام الجديد حتماً ستشرق وتنتصر، نضع لكم في مقالنا هذا رسائل راس السنة الميلادية 2022:

حباً لك سأستقبل العام الجديد، وأهنيك وأقلك عامك سعيد.

تتلعثم الكلمات لأنها لا تجد ما تقول لكم فعسى عامكم مليء بتحقيق الأمنيات.

ذهب عام ويحل علينا جديد، كل عام وأنتم لي عيد.

يا أغلى ما في الوجود عامكم جميل كرائحة الورود.

حياتنا بعض المنى، مبنية في قلوبنا كالجمل، حتى نحققها في العام الجديد منكم نستمد الأمل.

نحتفل معكم في العام الجديد حتى تصبح كل أيامنا في الحياة عيد.

ليلة رأس السنة توقف لحظة بي الزمان، سمعت صوتكم كالكمان، ومعكم شعرت بالأمان، بدونكم لا أطيق المكان.

آلاف الأزهار من عيونكم أجمعها، ومع أمنياتي في العام الجديد لكم أهديها.

أنتم لكل أعوامي الخير، فكل عام وانتم بألف خير.

أجمل رسائل راس السنة الميلادية 2022

أجمل رسائل راس السنة الميلادية 2022، عام جديد لا تقل الفرح محال، أو تحقيق الأمنيات خيال، في العام الجديد كن ثابتاً كرسوخ الجبال، وتفاءل وامضي بالآمال، نحو شمس العام الجديد 2022، امضي وانطلق ولا تستكين، غداً أجمل بإذن الله هذا الدعاء لله والسؤال، نضع لكم هنا أجمل رسائل راس السنة الميلادية 2022:

عام جديد يهل علينا كل عام وأنتم بخير يا أغلى ما لنا.

نودع عام ماضي، ليكن لأحزانكم خاتمة، ونستقبل عاماً جديداً ليكن انطلاقة لأفراحكم.

عام مضى وعام بعد أيام يأتي، رزقكم الله حلو الحياة والسعادة والرضى.

ستشرق شمس العام الجديد متبسمة الثغر، تبشرنا بعام جميل لتكن أمانيكم ساطعة كالقمر.

عام جديد على الأبواب ينتظر، بعد عام ولى وهجر، كل عام وأنتم لأمنياتي الشجر، أعلقها عليكم يا أغلى البشر.

في توالي الأعوام ينتهي عام يتلوه عام، ونحمل في قلوبنا الأمنيات والأحلام، وحلمي أن أراك كل عام.

في عامي الجديد أنت أجمل هدية، يا أغلى من في البشرية.

عدد ما ترمش العين، وعدد يدق القلب، أقلك كل عام وأنت الحب.

يا سكان مدينة حبي، كل عام وانتم رفقاء دربي.

ربي احفظ لي أحبتي في عامي الجديد، حتى يكون الكون كله لي عيد.

في كل صباح ومسا، أنتم من تبعدون عني الأسى، أريدكم في عامي الجديد يا كل ناسي.

من فرحتي في العام الجديد غنيت، أريدكم معي ربي ترجيت.

رسائل راس السنة الميلادية 2022للحبيب

رسائل راس السنة الميلادية 2022للحبيب، حبيبي وأغلى ما في دنيتي، وإنت ناري وجنتي، أنت شمس قلبي وضله، أنت الكلمات التي أعجز عن نطقها، وفي حبك تعلمت الهجاء، من الألف إلى الياء، نضع لكم رسائل راس السنة الميلادية 2022للحبيب:

أنت لي العام الجديد، وأنت لعامي كل جديد.

أنت الحب لكل عام، وكل عام وانت الحب.

يا أجمل هدايا القدر، كل عام وأنت أغلى البشر.

قالوا كلمات في الحب وفي عامي الجديد سأقول لك كل كلمات الحب

في عامي الجديد أنت معي في أحلامي، أنت الأمان لأيامي.

لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري في عامي الجديد لن أطلب غير حبيب ولعمري المديد.

سأتلوك دعاء في صلواتي، أريدك في عامي الجديد وكل أعوام حياتي، حتى مماتي.

وهبني ربي إياك ولا أريد في عامي الجديد سواك.

أنت في عمري الماضي وعامي الآتي ، قلبي يحوم في مداك، صوتك يعيش داخل ذاتي، وروحي ترخص فداك، كل عام وأنا نجمة سماك.

أنت أملي وعمري الماضي والآتي، سأبقى أهواك في كل سنواتي.

رسائل راس السنة الميلادية 2022 للأصدقاء

رسائل راس السنة الميلادية 2022للأصدقاء، أصدقائي رفقاء دربي، من غيرهم سندي، العمر بلا أصدقاء، يمضي هباء، علمتموني معنى الوفاء، وكنتم على مصلحتي الأمناء، ومن غيركم تحلو به الحياة، تشاركنا فرحها وحزنها وحلوها ومرها، دمتم لي في كل عام، نضع لكم رسائل راس السنة الميلادية 2022للأصدقاء:

أنتم كواكب دنيتي، ويحلو عامي الجديد وأنتم معي.

صديقي ورفيقي، كل عام وأنت بألف خير يا أفضل صديق.

عام جديد أتمنى لك ياصديقي عمر مديد.

تتوالى السنوات وفي العام الجديد تبقون أجمل الأمنيات ولعامي كل جديد.

أنتم أصدقائي ولكل عام أنتم الخير، فكل عام وأنتم بخير.

عام جديد أرسلك تحية وباقة ورود، وأتمنى يا صديقي كل عام وأنت معي يعود.

شو بخاف يجي العام الجديد وما لاقيك، يا صديقي بتمنى فيه أكون كل أمانيك.

رسائل راس السنة الميلادية 2022للزوج

رسائل راس السنة الميلادية 2022للزوج، الزوج هو توأم الروح، ورفيق عمر وبلسم الجروح، لا أجيد الرسم بالكلمات، ولكنك كل أمنياتي، أتقن الدعوات، فأتلوك في دعاء كل سنواتي، فبدونك أنا محمطة الذات، أتساقط كأوراق الغابات، أريدك في كل عام أجمل غيماتي، نضع لكم هنا رسائل راس السنة الميلادية 2022للزوج:

ليلة راس السنة أريد أن أبوس خدك وأبكي، وفي حضنك أغفى، بين إيديك يا عمري إذا بردان أدفى، وكل عام وأنت لروحي المرفا.

يلي دلالك زايد كل شي منك رايد، انت الدفا إذا الزمان بارد، وفي عامي الجديد غيرك ما أنا رايد.

يلي دلالك زايد كل شي منك رايد، انت الدفا إذا الزمان بارد، وفي عامي الجديد غيرك ما أنا رايد. محتاج أمشي سنتين بين الحاجب والعين، يا حبي في السنة الجديدة ماخدني وين، نبعد عن الحزن والأنين.

عام جديد مكتوب على ورق، وغيرك في دنيتي ما أجد أرق، يارب نبقى سوا وما نفترق.

في عامي الجديد أفتح صفحة بيضا، أنا وانت بالحب نملأها، وننسى فيها عام مضى.

في عامي الجديد أنسى العالم كله وانا بين أحضانك، اروي عطش السنين بحنانك.

عامي الجديد سيكون عالم ثاني، عالم كله محبة لأجلك لونته بحناني.

ليلة رأس السنة غمض عيونك واسرح في إحساسي، انسى همومك وافرح معي في العام الجديد يا كل أهلي وناسي.

في العام الجديد ستكون انت محرابي، أنت صديق إحساسي، وستبقى كل أحبابي.

إنت عيوني وذاكرتي، إنت روحي وقلبي وأمنيتي، إنت فرحة عمري وزهرة شبابي.

رسائل راس السنة الميلادية 2022جميلة

رسائل راس السنة الميلادية 2022جميلة، في ليلة رأس السنة لو طبعنا صفحة لا يوجد بها خبر، لا نضع حروف ولا صور، صفحة ناصعة بيضاء، كطهر مريم العذراء، تملؤنا بياض وتجعل أيامنا القادمة بيضاء، لا يعكرها حزن ولا ألم ولا يكتب فيها كلمة سوداء، تكون الصفحة التي نملؤها أمنيات لتجعلنا سعداء، نضع لكم هنا رسائل راس السنة الميلادية 2022جميلة:

في ليلة رأس السنة جيتك أسرع من طير الحمام، أقلك كل عام وأنت بخير يا أجمل الأنام.

قرة عيوني حبيبي وصاحبي، يا من تهدئ ثوراتي وتطفي غضبي وتمتص أحزاني، في عامي الجديد أنت العطر لثيابي.

في عامي الجديد أنت حلم حلمي، وأنت يوم يومي، وأنت جنة فرحي، يا حب كل أعوامي.

في عامنا الجديد هات حزنك وهات حضنك، وخد كل أيامي الي وهبتها عشانك.

في ليلة راس السنة هات كل شي عاندك وأتعب شعورك، وارميه ورا ظهرك ونعيش أنا وأنت الهنا.

يجي ليل رأس السنة نضوي الشموع، ونمسح الدموع يارب سنة خير بلا وداع ولا دموع.

في السنة الجديدة، نجيب الورد، ونبوس الخد ونقول سنة سعيدة.

مسجات راس السنة الميلادية 2022

مسجات راس السنة الميلادية 2022، ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام، لتكوني لنا السلام، كوني لنا البشرى الجميلة كجمال يوسف عليه السلام، مري بنا بأمان إلى الأمام، واطوي الليلالي الثقال والأيام، نضع لكم هنا مسجات راس السنة الميلادية 2022: