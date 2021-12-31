تراند اليوم : دعاء راس السنه .. دعاء راس السنه 2022

دعاء راس السنه وهو من أفضل وأجمل ما يتم البدء به، ليبارك الله لنا عامنا الجديد، ويغفر لنا ما مضى في عامنا هذا، ولعلها أن تكون سنة مليئة بالسعادة والخير تنتظرنا لتحل بعد ايام قليلة، ومن هذه الأدعية:

اللهم بارك لي في السنة الميلادية الجديدة، اللهم اجعلها سنة خير علي وعلى أهلي وأصدقائي وأحبابي، ربّي أسألك في هذه السنة السعادة والرضا والمغفرة والرحمة، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شرّ.

اللهم إنَّها بداية سنة جديدة، اجعلها يا ربنا سنة مليئة بالخيرات والحب، اللهم وفقنا في السنة الجديدة لما تحب وترضى وأبعد عنا الحزن والأسى والتعب والفقر يا رب العالمين، اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير وسعادة على جميع المسلمين يا كريم.