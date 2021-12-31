تراند اليوم : كلام راس السنة للحبيب .. تهنئة راس السنة 2022 للحبيب

كلام راس السنة للحبيب أيا أعوام العمر التي تمضي دون حساب، وتشدنا لنكبر، فنستيقظ من حلم الطفولة، لنرى واقع نزينه بضحكاتنا، ويرهقنا بآهاته، لكنها الحياة التي عشقناها. وكل ما للحبيب يعشق، وكل ما فيه نتقبله، امضي بنا أيها العمر لفرحة طالما انتظرناها، سنة بعد سنة يبقى لنا فيك الأمل، فاللقاء في ربيع العمر مع الحبيب بهجة وسعادة. نضع هنا كلام عن السنة الجديدة للحبيب تويتر 2022 مسجات:

حبيبي بك العمر يحلو، ومعك اودع سنة وأستقبل أخرى، وأنت فيها للعمر الزهرة.

سنة جديدة تأتي ويدي بيدك، أدعو الله أن تكون سنة جميلة تحمل لنا كل خير معاً.

وما العمر إلا سنة مع الحبيب، ونعد سنة بعد سنة، ونبقى سوياً طوال العمر.

سنة جديدة في عمري معاك تويتر 2022

سنة جديدة في عمري معاك تويتر 2022، وكل سنة والقلب يهواك، يا من ملكت الدنيا ويدي بيداك، أنت الحبيب الذي لا حبيب بعده، ولن يكون بين العشاق عاشق مثله. من عينيك استقي الفرح، ومن قلبك أشعر بالدفء والمرح، وعلى دقات قلبك أرقص سعادة وأودع عامي الماضي، وبك أستقبل عامي الجديد 2022 فرحة بقربي منك يا أغلى البشر.