تراند اليوم : بوستات راس السنه الجديده 2022 .. بوستات راس السنه لحبيبي

بوستات راس السنه الجديده 2022 بوستات فيس بوك عيد راس السنة الميلادية للعام الجديد 2022، بوستات فيس بوك 2022 ليست كَأي حديث يتمّ تداوله، وليست كأي مفترق يتمّ التمحوُر حَوله، حيثُ أن موضوع رأس السنة ينهل وبستغل الجزء الأكبر من الحيز الذي يثير إهتمام الكثير من الأفراد، ومن هذا المنطلق كان لنا وقفة مع هذا الامر وتبعاته التي آثرنا أن نطرح في معتركها الرسائل والخواطر التي من شأنها أن تصبح ملائمة لهذا الموقف وهو موقف قدوم رأس السنة الميلادية للعام الجديد 2022، ولهذا العام الكثير من الرسائل الجديدة المُبتكرة والتي نرى أنها واحدة من أقوى الرسائل تأثيراََ وأكثرها برهاناََ على فحواها، وهذه الفحوى هي تلك التي نجد لها قابلية للإنتشار بشكل أكبر من أي شيء آخر.

بوستات فيس بوك 2022 رومانسية

والرومانسية شعور لا يشعر به الكثير من الأفراد، ولكن في حال تواجد، تتواجد به العبقرية في إنتقاء الكلمات.

كلها ساعات ويبدا العام الجديد …

كل عام وانت طيب يا أحلى حبيب

أنا وقلبي فدى عيونك

أنا تعودت على فنونك

وما أبي سنة جديدة بدونك

أبي أعيش روعة جنونك

مرت سنة.. وجت سنة

وراحت سنين.. وبتجي سنين

وحبك بقلبي محفوظ

في كل آن وحين

وكل عام وإنت بخير

مشتاق أضمك حيل

وأتنفس أنفاسك

وأبارك لك

ب رسائل رأس السنة حبيبي

من قالك إني في عيد …!

أو إني سعيد … !

يوم أشوفك هوالعيد …

وكل عام وإنت حبيبي بعمر جديد*

بوستات فيس بوك 2022جديدة

الأصالة والإبتكار واحد من الخلجات التي نتباحث عليها ونفضل محتواها ونقترن على أفضلية بقائها كما يدنوا من هنا:

والله لو قلت لك وش كثر / مآ أغليتك

والله تندم على يوم ٍ [ مخلَّيني ] !

والله من قلب صآدق موت حبَّيتك !

شكرآ لـ صدَّك عرفت إش كثر تغليني

:

:

الدمعة اللي تطيح لـ كسرة الخآطر

طآحت قهر من خيآنه شخص وفَّيته !

غلطَّت غلطة وكآنت [ غلطة الشآطر ]

[ والله ندمآن ] أنآ وشلون حبَّيته ؟

:

:

/ /

حين تشرب ‏ٳناء الخيبھَ ،

ف آفعل ذلك حتى آخر قطرھَ !

وُ حينْ ترحل ː

تأكد ٲنّ لا تُغلق الباب على ظلّك

كيٌ ﻻ تعود – مثل كل مرة –

مُتعللاً ب ظلّك الذيٌ نسيت !

/ /

آلصمت ː

هوُ بدآية آغترآب !

بين عآشقين 

——— – – – ~o)

/ /

[ فنَّآن ] في تقليب كلَّ الموآجع !

ولعَّآب في صدق المشآعر والإحسآس

شفني حبيبي في بدآية [ ترآجع ] !

وإنت السبب يآ متقن ٍ دور جسَّآس !

:

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/ /

لآ تعتذر و العذْر [ أقبح ذنوبك ]

[ لآ تعتذر ] مـآدمت بـ الحبَّ لعَّآب

رميتني وحدي [ بـ آخر دروبك ] !

وأنآ جعلتك وحدك / بـ درب الأحبآب !

[ كذَّبت فيك إحسآس ] وأخفي عيوبك !

وأكبر عيوبك بـ الهوى كنت نصَّآب

علَّمني كيف أنسآك وشلون أتوبك !

مدآم [ أحبَّك ] قلتهـآ وإنت كذَّآب

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/ /

يجرح ولآ يدري وش أسبآب جرحه !

والشهقة في حلقي ولكنَّي ؟ أضحك !

إن كآن مآتدري ؟ أبعطيك شرحه !

عشآن تعرف وش يجي بعد ؟ جرحك

يعني تعيش العمر من دون ؟ فرحه !

ولآ تنشد المجروح وشلون ؟ فرحك !

بوستات فيس بوك 2022 حزينة

الحزن جزء لا يتجزأ من لحياة اليومية ولهذا آثرنا أن نُقدّمه لكم في بوتقة رائعة بهذا الصدد والذي كان كما يلي:

لآإ يزعلُك

صَمتي : آبدُ مآِهو / عتبُ ‘

[ صَمتي تعبُ ؛ دنيَآ ]

عجُز فيهَآ الكلامُ ‘

/ /

مآ عآآد بآقي للصوآآديف تلميح =/

صآبر و آشوف آلوضع من دون في دون ! =(

لآ شفت بعض آلنآآس من عيني تطيح !

ودي آقول لبعضھم ( لآ تطيحون )

سسسحقاً

لـ تلكك القلوب

التي تجرح دون أن تشعرر

يومًآ مآ قلنآ : لن نتفترق

إلآ ب ( آلموتت ) ؛

تأخخر آلموت . . فـ ’ آفترقنَنإ ! :”( برودكاست عتاب

تعَآل شفّني

. . { لآ ابتدآ الليَلْ وُ أيقَنتْ ~ !

إني بعَيشْ اللّيل وَحدٍي . . بدوُوُنك !

/ /

روحي وجعل فـ روحتك رآحة ٍ/ لي

بقول لك [ لآ رآفقتك السلآمه ] !

رآحت وأنآ والله في خآطري شي

. . مآني / مسآمحهآ [ لـ يوم القيآمه ] !