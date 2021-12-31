تراند اليوم : مباشر برج خليفة .. بث مباشر برج خليفة احتفالات راس السنه مشاهدة احتفالات برج خليفة بث مباشر 2022

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احتفال راس السنه احتفالات رأس السنة الميلادية رأس السنة الميلادية هو أول يوم في السنة. وهو أول يوم في التقويم الغريغوري، والذي يحل في 1 يناير. رأس السنة الميلادية في جميع البلدان التي تستخدم التقويم الغريغوري، هو يوم عطلة رسمية، ويُحتفل به في كثير من الأحيان مع الألعاب النارية والتي تبدأ من منتصف الليل حيث تبدأ السنة الجديدة.

وتختلف طرق الاحتفال بليله راس السنه الجديده من دوله الي اخري، من اهم المدن دبي التي تعتبر في دوله الامارات العربيه المتحده، حيث انها تعتبر الروح النابضه بالحياه في العالم، كما انها تتميز بلمسه ساحره بجمله من العروض الترفيهيه والحفلات الموسيقيه التي يقوم باحياءها اشهر وابرز الفنانين، هذا وتتميز دبي بالتطور التكنولوجي في كافه انحائها اضافه للتطور الحضاري ايضا، فهي من ابرز الدول التي تحتفل براس السنه الجديده بشكل جميل وساحر جذاب ومن اهم الاماكن للاحتفال بمدينه دبي التي سنعرضها علي الشكل الاتي: