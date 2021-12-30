تراند اليوم : حفلات رأس السنة 2022 .. أسعار حفلات راس السنة ٢٠٢٢ وأسماء الفنادق

تنشر صحيفة الخليج 365 الالكترونية، أسعار حفلات رأس السنة 2022 وأسماء الفنادق الفلسطينية التي تحي حفلات رأس السنة الميلادية للعام الجديد، والمزايا المقدمة في أماكن الحفلات من طعام ومبيت، وغيرها.

ويصادف يوم الجمعة 1-1-2022 رأس السنة الميلادية، حيث تحي فنادق الضفة الغربية حفلات عيد الميلاد المجيد لاسيما في مدينة بيت لحم مسقط رأس ميلاد المسيح عيسى ابن مريم، ومدن أخرى مثل رام الله ونابلس وأريحا.

ووفق جولة على الفنادق تختلف حفلات رأس السنة 2022 من مدينة لأخرى في فلسطين بطبيعة المغنين، والمكان والاستضافة والخدمات.

ويشمل جدول حفلات راس السنة 2022 (حفلة موسيقية، مطرب، عشاء فاخر، عشاء خفيف، مشروبات، مبيت):

فندق موفنبيك (رام الله): 700 شيكل للشخص الواحد، تشمل حفلة DJ وعشاء ومبيت وافطار صباحي.

فندق الكرمل (رام الله): 350 شيكل للشخص الواحد، تشمل حفلة وعشاء.

السيزار (رام الله): 250 شيكل للشخص الواحد، وتشمل عشاء وحفلة.

فندق اويسس اريحا ) : 600 شيكل للشخص الواحد، تشمل حفلة وعشاء والمبيت.

مطعم تنرين (نابلس): 150 شيكل للشخص الواحد تشمل عشاء وحفلة.

قاعات الروف ( بيت لحم ) 350 شيكل للشخص الواحد تشمل عشاء وحفلة للفنان وسام حبيب.

حفل محمد حماقي في رأس السنة 2022

ويشهد الخميس 30 ديسمبر إقامة 3 حفلات، منها حفل الفنان محمد حماقي في ساحة المنتجعات السياحية بالسويس، وتتراوح أسعار التذاكر بين 100، و1950، و2900 جنيه.

حفل نيكول سابا ورضا البحراوي في رأس السنة 2022

وعلى مسرح الجريك كامبس في القاهرة تشارك المطربة نيكول سابا، مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، في إحياء الحفل الثاني المقام مساء الخميس، وتتراوح أسعار التذاكر بين307، و507 و757 جنيه.

حفل فرقة أوتوستراد في رأس السنة 2022

وتقدم فرقة أوتوستراد أغانيه في ثالث الحفلات، والمقام على مسرح الزمالك، وتم تحديد سعر موحد للتذكرة 207 جنيه.

حفل نانسي عجرم ورامي عياش وأحمد سعد في رأس السنة 2022

وفي ليلة رأس السنة تشارك المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع المطربين رامي عياش، وأحمد سعد، في إحياء الحفل المقام في أحد المنتجعات السياحية بالسويس، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، وهي 1200، و2400، و 3600 جنيه.

حفل محمد فؤاد وأبو الليف في رأس السنة 2022

ويقدم الفنان محمد فؤاد باقة من أغانيه، في الحفل الذي يحييه بمشاركة المطرب أبو الليف، وذلك في "كايرو جاز كلوب".

حفل ويجز في رأس السنة 2022

ويقوم مطرب الراب ويجز، بإحياء الحفل المقام في نفس الليلة على مسرح فاميلي بارك، وتراوحت أسعار التذاكر بين 300، و500 جنيه.