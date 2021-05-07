تراند اليوم : مفاضلة العلمي 2019 سوريا ،،، مفاضلة البكالوريا العلمي 2019 2020 I مفاضلة العلمي 2019

مفاضلة العلمي 2019 سوريا I مفاضلة البكالوريا العلمي 2019 2020 I مفاضلة العلمي 2019 ننشر لكم اليوم نتائج الرسمية لمفاضلة العملي للعام 2020 في سوريا لجميع الطلاب والطالبات الراغبين بالاطلاع على نتائج مفاضلة القبول الجامعي في سوريا.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج المفاضلة المباشر للفرع الأدبي (عام-موازي-محافظات شرقية) والعلمي للعام الدراسي 2019-2020 .

بعد أن نشرت جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي (عام وموازي) للعام الدراسي 2020/2019، واستعراض الرغبات للفرع الأدبي والعلمي.

من خلال جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي والعلمي للرغبات التي لها مسابقات للعام الدراسي 2018/2019

رابط رسمي لنتائج مفاضلة العملي في سوريا للعام 2020 /2019 من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على النتائج مباشرة.