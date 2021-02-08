أبرز اتجاهات التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) في عام 2021





لقد برز دور التحول الرقمي في قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) وشهد تغيرً كبيرًا بعد أن كان مجرد وسيلة لتبسيط عملياتها الداخلية، لا سيما وأن الوباء العالمي قد سرّع من انتشار التجارب المخصصة للعملاء أونلاين في عام 2020، وهو ما أدى بدوره إلى بروز ديناميكيات جديدة في هذا السوق الآخذ في النمو.

ومع ظهور التكنولوجيا وانتشارها، بدأ مشترو B2B في البحث عن تجارب خارج سياق الإنترنت تماثل تجارب الشراء التي اعتادوا عليها أونلاين. وفقًا لدراسة التحول الرقمي لعام 2019 التي أجراها موقع FPX، أفاد 58٪ من المشاركين العاملين في مجال التحول الرقمي بأن هدفهم الرئيسي هو توفير تجربة شراء أفضل للعملاء. ومع انتشار وتطور التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، أدركت معظم الشركات أنّ أفضل طريقة لتمكين هذه التكنولوجيا من تقديم أمثل عائد للاستثمار هي زيادة المبيعات وذلك من خلال تحسين تجربة العملاء بدلاً من التركيز فقط على إعادة الهيكلة الداخلية للشركة أو تحسين العمليات التشغيلية.

ولإلقاء الضوء على هذا الأمر، تفضل السيد إيغور نيكولينكو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة SupplyMe، السوق الإلكتروني الجديد للتجارة بين الشركات (B2B) وربط بين موردي الأغذية المحليين مع المطاعم والفنادق والمقاهي ومحلات السوبر ماركت وغيرها من شركات خدمات الطعام من جميع الأحجام، بمناقشة أبرز الاتجاهات الناشئة في التجارة الإلكترونية لعام 2021 وما بعده.

الاتجاه الأول – الحاجة إلى تحقيق الكفاءة

يُعد تحقيق الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة أفضل للمستهلكين هدفًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالتحول الرقمي والأتمتة. وفي هذا الإطار، تتوقع البوابة الإلكترونية "ستاتيستا" أن تمثل مبيعات التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة 73٪ من مجمل مبيعات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

يتتبع ممثلو المبيعات في أي شركة B2Bعن كثب تدفق العمليات وطريقة سير العمل. على سبيل المثال، يستغرق تسليم نفس الطلب للعملاء المتكررين في قطاع المأكولات والمشروبات الكثير من الوقت. ولكن، للمساعدة في تسريع هذه العملية بكفاءة وتقديم تجربة استثنائية، يمكن للشركات النظر في أتمتة هذه المهمة باعتماد التعلم الآلي، مما يفسح المجال لفريق المبيعات للتركيز على تنفيذ المهام ذات القيمة المضافة، وبذلك تعزيز مكانة الشركة وصورتها. ناهيك عن أن هذه الخطوة مفيدة للعملاء وتجعل تجربة الشراء الخاصة بهم أكثر مرونة وراحة.