فعالية شوتوبيا تقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الدخول إلى عالم تصنيع الأحذية خلال مهرجان دبي للتسوق

عشاق اقتناء الأحذية سيكونون على موعد مع فعالية شوتوبيار التي تستضيفها منصة عرض الأزياء في دبي مول خلال مهرجان دبي للتسوق، وذلك من يوم 21 وحتى 30 يناير. وتسلط شوتوبيا الضوء على مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق والحصول على أحدث إصدارات الأحذية من قبل المصممين العالميين.

وجرى تصميم فعالية شوتوبيا التي تنظمها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" بالتعاون مع دبي مول، لعشاق اقتناء الأحذية بهدف الاحتفاء بالتصاميم المبتكرة للأحذية العصرية.

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