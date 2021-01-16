عشاق اقتناء الأحذية سيكونون على موعد مع فعالية شوتوبيار التي تستضيفها منصة عرض الأزياء في دبي مول خلال مهرجان دبي للتسوق، وذلك من يوم 21 وحتى 30 يناير. وتسلط شوتوبيا الضوء على مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق والحصول على أحدث إصدارات الأحذية من قبل المصممين العالميين.
وجرى تصميم فعالية شوتوبيا التي تنظمها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" بالتعاون مع دبي مول، لعشاق اقتناء الأحذية بهدف الاحتفاء بالتصاميم المبتكرة للأحذية العصرية.
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كانت هذه تفاصيل خبر فعالية شوتوبيا تقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الدخول إلى عالم تصنيع الأحذية خلال مهرجان دبي للتسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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