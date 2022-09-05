الامارات | «التربية» تعتمد الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، الذي يمثل إطاراً عاماً يستهدف كل العاملين في القطاع التعليمي بالدولة الحكومي والخاص، ويحدد أهم المعايير والأخلاقيات والسلوكيات للعاملين ومسؤولياتهم في المؤسسات التعليمية.

ويهدف الميثاق المهني والأخلاقي إلى تقدير دور التعليم وإدراك أهمية العاملين في مؤسسات التعليم العام من حيث تأثيرهم ومسؤوليتهم بشكل مباشر وعميق في بناء الأجيال، وبناء ثقافة مؤسسية تستند إلى معايير أخلاقية تعزز الوعي وتحقق تطلعات قيادة الدولة.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «يمثل الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام وثيقة توضيحية وإطاراً عاماً لبناء ثقافة مؤسسية تستند إلى أفضل المعايير الأخلاقية في بيئة التعليم في دولة الإمارات».

وتعرف الوثيقة بأنها مجموعة من القواعد والأسس المعتمدة التي يحتكم إليها سلوك العاملين في قطاع التعليم بمختلف مؤسساته (الحكومية والخاصة)، والتي يتوجب التقيد بها ومراعاتها بما يتوافق مع القيم والقوانين والتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم وثيقة الميثاق المهني والأخلاقي 10 مبادئ وسلوكيات وأخلاقيات للعاملين في المؤسسات التعليمية في الدولة، تتمثل في أهمية غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، وصونهم من الأفكار الدخيلة والتوجهات غير السوية على الدين والعادات والتقاليد الوطنية، وتعزيز مبادئ التسامح وتقبل الآخرين.

كما يؤكد الميثاق أهمية تحفيز الطلبة بالحرص على مقدرات الوطن، والمساهمة في تطوره وازدهاره، وتحفيزهم للمشاركة في الأنشطة والمناسبات الوطنية، والالتزام بحماية الأطفال بفئاتهم كافة، ومن جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال والتنمر.

ويضم الميثاق كذلك تجنب العاملين كافة في القطاع التعليمي إفشاء المعلومات السرية التي تخص الطلبة وأولياء الأمور أو نشر الشائعات والأخبار غير الموثوقة، وتجنب استخدام العنف اللفظي أو الجسدي مع الطلبة، إلى جانب التحلي بالسلوك الأخلاقي الرفيع والإيجابي في التعامل مع جميع أولياء الأمور والتقيد بالقيم والأعراف المجتمعية.

ويؤكد الميثاق ضمن مسؤوليات العاملين، الاهتمام بمعرفة واحترام الثقافة الإماراتية والقيم الإسلامية في المؤسسات التعليمية، واحترام التنوّع الثقافي لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية من تراث ولغة وهوية وجنسية وديانة، وتجنب أي عمل أو قول يسيء أو يضرّ بسمعة المؤسسة التعليمية والعاملين فيها.

كما تتضمن المبادئ ضمن الميثاق الابتعاد عن الممارسات والسلوكيات غير المناسبة داخل المؤسسات التعليمية، بما يشمل ذلك التدخين أو التعامل مع أية مواد محظورة في القوانين والتشريعات الإماراتية، والحرص على عدم انتشار المظاهر السلوكية غير المقبولة ضمن المجتمع الإماراتي، وعدم التطرق لموضوعات مرفوضة مجتمعياً، إلى جانب الالتزام بالملابس اللائقة والمحتشمة.