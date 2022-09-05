الامارات | شرطة أبوظبي تفتتح مسار فحص مركبات جديداً في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد محمد البريك العامري، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي، مسار مركز الفحص الفني للمركبات الخفيفة في محطة الهير بمدينة العين، وذلك بعد إجراء 200 فحص فني خلال الفترة التجريبية، ويقدم المسار خدماته من السابعة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر، من الإثنين إلى الجمعة.

وأكد العامري أن افتتاح المسار يأتي في إطار التعاون المشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك للتوزيع)، ضمن التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، واستراتيجية حكومة أبوظبي في مراعاة متطلبات المجتمع بتوفير خدمات مبتكرة، والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم، حيث يستفيد من خدماته سكان مناطق: الهير، الفقع، الشويب، والمناطق المجاورة.

ودعا سائقي المركبات الخفيفة بمنطقة الهير والأماكن القريبة منها إلى الاستفادة من الخدمات التي وفرتها شرطة أبوظبي و«أدنوك للتوزيع» من خلال مركز الفحص الفني الجديد، لافتاً إلى أن التعاون المشترك أثمر العديد من الإنجازات التي أسهمت في رفع مستوى الخدمات للمتعاملين.

وأكد اللمكي على أهمية التعاون المشترك مع شرطة أبوظبي في افتتاح مسارات الفحص الفني، التي تتيح المزيد من الخيارات لجمهور المتعاملين والمستفيدين من ملاك المركبات، بما يوفر لهم الوقت والجهد عبر اختصار المسافات، والحصول على خدمات متميزة متوافقة مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية.