الامارات | «التربية» تعلن مواعيد إجراء اختبارات رخصة المعلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد إجراء اختبارات رخصة المعلم، التي تبدأ 16 أكتوبر المقبل، حتى منتصف العام المقبل.

ودعت الوزارة في تعميم إلى الميدان التعليمي إلى ضرورة الإسراع في التسجيل في الاختبارات المهنية والتخصصية التي سيتم عقدها، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة لذلك، تلافياً للوقوع في أي مخالفات أو مساءلات قانونية، نظراً لإلزامية الرخصة للتمكن من ممارسة المهنة.

وفي الجدول الزمني للاختبارات، يؤدي المعلمون في جميع المراحل التعليمية أول اختبار خلال العام الدراسي الجديد في 16 أكتوبر المقبل، والذي ينتهي التسجيل فيه 16 سبتمبر الجاري. وسيكون الاختبار مهنياً يستهدف معلمي الحلقة الثانية والثالثة والطفولة المبكرة، بالإضافة إلي معلمي اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الرياضية والأحياء والكيمياء والفيزياء.

كما تعقد الوزارة الاختبار الثاني في العام الدراسي الجاري في 18 ديسمبر وينتهي التسجيل فيه 18 نوفمبر، ويستهدف معلمي اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم.

وتنظم الوزارة خمسة اختبارات في العام المقبل، تبدأ في 22 يناير 2023، وينتهي التسجيل 22 ديسمبر. ويستهدف هذا الاختبار القيادات المدرسية ومعلمي وأخصائيي التربية الخاصة، بالإضافة إلى معلمي جميع الحلقات في العلوم والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال، واللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك اختبارات مهنية في الطفولة المبكرة.

ويُعقد في 15 فبراير اختبار لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة للغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، وينتهي التسجيل في 15 يناير.

وفي 12 مارس يُعقد الاختبار الخامس للعام الدراسي الجاري، ويستهدف القيادات المدرسية والقيادات المتوسطة، ومعلمي الدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، والعلوم الصحية. والاختبار السادس تنظمه الوزارة في 26 أبريل، ويستهدف أمناء المختبرات، بالإضافة إلى معلمي العلوم والتكنولوجيا، والتربية البدنية، والطفولة المبكرة. ويُعقد الاختبار الأخير في 25 يونيو، ويستهدف معلمي جميع الحلقات وأخصائيي التربية الخاصة.