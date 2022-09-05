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الامارات | شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة لأصحاب المخالفات المرورية المتراكمة

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مصباح أمين - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مبادرة لأصحاب المخالفات المرورية المتراكمة التي مضى على ارتكابها أكثر من عامين، وذلك وفق ضوابط معينة يتم من خلالها تقديم باقات مميزة خاصة للمتقدمين لطلب سداد المخالفات.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن المبادرة جاءت حرصاً من القيادة العامة على النهوض بمستوى خدماتها وتحسين جودة حياة المتعاملين وإسعادهم بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية من خلال إطلاق المبادرات المتنوعة التي تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية في الطرقات وتصحيح أوضاع المركبات المخالفة وتعزيز احترام مستخدمي الطرق للأنظمة والقوانين.

وطالب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، أصحاب وملاك وسائقي المركبات ممن لديهم مخالفات مرورية متراكمة، مراجعة مبنى مركز خدمات المرور والترخيص للبدء بإجراءات الاستفادة من هذه المبادرة، مؤكداً أن إطلاق المبادرة يسهم في تعديل وتصحيح أوضاع المركبات المخالفة وبالتالي تعزيز السلامة المرورية في الطرقات ومساعدة السائقين وأصحاب السيارات على الالتزام بتجديد تراخيص مركباتهم في الأوقات المحددة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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