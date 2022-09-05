الامارات | جامعة دبي تقدم 16 نوعاً من المنح الدراسية والتخفيضات للطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد أنواع المنح الدراسية والتخفيضات التي تقدمها جامعة دبي للطلبة الجدد من المواطنين والمقيمين في العام الأكاديمي الجديد 2022/2023، أكثر من 16 نوعاً من المنح والتخفيضات للبرامج المختلفة لمراحل البكالوريوس والماجستير.

وأوضحت إدارة الجامعة أن المنح التي تقدمها، والتي تصل إلى أكثر من 16 نوعاً من المنح التعليمية والتخفيضات من أبرزها ثلاث منح كاملة لكل سنوات الدراسة باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تخليداً لاسمه وعرفاناً لجميله على أبناء الوطن وعلى الجامعة، والمنح الكاملة التي يتم تقديمها للمواطنين لدراسة هندسة الاتصالات، وكذلك المنح الجزئية للدراسة في برامج بكالوريوس الهندسة في التخصصات الأخرى وبرنامج الماجستير في علوم البيانات، وتخفيض 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات 90% فأكثر في المرحلة الثانوية للدراسة في مرحلة البكالوريوس من داخل الدولة وخارجها.

وهناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة منها منحة وزارة التربية والتعليم، ومنحة من رجل الأعمال عادل الكامل لخمسة من الطلبة المتفوقين الحاصلين على 95% فأكثر، و50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين، و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة، و20% لذوي الاحتياجات الخاصة، وجددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي تعاقدها مع الجامعة، مقدمة لحاملي البطاقة خصومات جديدة بنسب مرتفعة على برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا، وشمل التجديد رفع نسبة الخصم من 30 إلى 35% على برامج البكالوريوس، ومن 15 إلى 20% على برامج الماجستير المعتمدة في الجامعة، ومن 15 إلى 30% لأصحاب بطاقات حماة الوطن وأبشر وفزعة ووفر وموظفي الجامعة وغرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية وأقربائهم من الدرجة الأولى.

المنح المقدمة كاملة لكل سنوات الدراسة باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تخليداً لاسمه وعرفاناً لجميله على أبناء الوطن وعلى الجامعة.