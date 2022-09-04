الامارات | «طرق دبي» تنقل مسافري «ويز إير» إلى مطار أبوظبي بخط سريع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة كابيتال إكسبرس للنقل البري السريع، اتفاقاً لنقل المسافرين عبر خطوط «ويز إير»، من دبي إلى مطار أبوظبي الدولي (المبنى 3،2،1) والعكس، وذلك بهدف الربط بين مطار أبوظبي الدولي ومحطة حافلات ابن بطوطة، من خلال خط سريع للحافلات بين الإمارتين.

وهذه الخدمة مُخصّصّة حالياً للمسافرين عبر خطوط «ويز إير»، وستكون تعرفة الحافلة ضمن قيمة تذاكر السفر، وزودت حافلات بمساحات تستوعب أمتعة المسافرين.

ووفق الاتفاق، تتولى الهيئة توفير المواقف والبنية التحتية المناسبة لتوفير الخدمة داخل إمارة دبي من خلال محطة ابن بطوطة للحافلات، وتعمل على المراقبة والإشراف على سير العمل في محطة ابن بطوطة للحافلات، لضمان سلامة جميع الركاب في المحطة، فيما تتولى شركة كابيتال إكسبرس للنقل البري السريع سلامة الركاب المنقولين على متن حافلاتهم من محطة ابن بطوطة للحافلات إلى مطار أبوظبي الدولي وبالعكس، كونها الجهة المشغلة للخدمة. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، إن الاتفاق سيلعب دوراً حيوياً في تعزيز النقل بين دبي ومطار أبوظبي الدولي، الأمر الذي سيُسهّل تنقل الركاب الراغبين في السفر إلى الخارج عبر مطار أبوظبي. وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها ربط مطار أبوظبي الدولي بمحطة ابن بطوطة للحافلات في دبي.

من جهته، أفاد المدير التنفيذي لشركة كابيتال إكسبرس للنقل البري السريع، إياد إسحاق الأنصاري، بأن الربط المباشر بين دبي ومطار أبوظبي، يعزز من انسيابية حركة السياحة القادمة إلى أبوظبي، ويمنح تسهيلات للمسافرين من خلال توفير الوقت والجهد، ما سينعكس إيجاباً على تجربة السياح والطيران القادمة لدولة الإمارات.

وأشاد الأنصاري بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لتسهيل وتأمين مواقع النزول والصعود في محطة ابن بطوطة، وشركة أبوظبي للمطارات ومركز النقل المتكامل التابع لدائرة النقل في أبوظبي، لدعمهما المستمر وثقتهما بإمكانات شركة كابيتال إكسبرس كمشغل وطني للنقل البري السريع.